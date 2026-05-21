Dai mercatini solidali al sostegno alla Fondazione Cecchettin: il progetto degli studenti ad Arezzo

AREZZO – Le cooperative studentesche contro la violenza sulle donne diventano un progetto concreto nelle scuole del Valdarno. A presentarlo sono stati gli studenti della classe 3C della scuola Masaccio di San Giovanni Valdarno durante l’iniziativa ‘Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione: La Piazza delle Idee’, promossa da Confcooperative Toscana insieme alla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo.

Il gruppo ha ideato la cooperativa simulata “Communeteen We Do”, un progetto nato con l’obiettivo di sostenere economicamente i compagni che non possono permettersi le gite scolastiche e finanziare attività legate al contrasto della violenza di genere attraverso il supporto alla Fondazione Giulia Cecchettin.

L’iniziativa è stata sviluppata grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale LeGO e con il supporto della Bcc Valdarno. Tra le attività previste ci sono mercatini solidali e raccolte fondi organizzate direttamente dagli studenti, che hanno costruito un vero modello di impresa cooperativa con finalità sociali.

Il progetto rientra in un percorso più ampio che quest’anno ha coinvolto quasi 800 studenti e 30 insegnanti in tutta la Toscana. L’obiettivo è promuovere nelle scuole i valori della cooperazione, dell’autoimprenditorialità e della partecipazione attiva alla vita sociale.

“Vedere questi ragazzi progettare servizi che uniscono innovazione e solidarietà concreta dimostra quanto il modello cooperativo sia ancora attuale”, ha spiegato Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana. “Attraverso queste esperienze i giovani possono trasformare le loro idee in risposte reali per il territorio”.

Anche la Federazione Toscana Bcc ha ribadito il valore educativo dell’iniziativa. “Far comprendere ai ragazzi che si può fare impresa mettendo al centro le persone è fondamentale – ha detto il vicepresidente Gianfranco Donato – soprattutto in un periodo storico in cui rischiano di prevalere individualismo e isolamento sociale”.

Dal 2013 il progetto ‘Verso Toscana 2030’ promuove esperienze cooperative nelle scuole toscane di ogni ordine e grado. Accanto agli studenti partecipano anche giovani del Servizio Civile Universale, coinvolti nelle attività formative e organizzative.