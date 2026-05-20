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Beko, c’è l’avviso per la manifestazione di interesse sull’ex stabilimento. Soddisfazione dal Comune di Siena

La sindaca Fabio: "Un’ottima notizia, in coerenza con quanto messo in campo, fin dall’inizio, dall’amministrazione comunale e dal governo"

EconomiaPrimo Piano
REDAZIONE
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La ex Beko (foto Comune di Siena)
1 ' di lettura

SIENA – “L’avviso relativo alla manifestazione di interesse sull’ex stabilimento Beko è un’ottima notizia, in coerenza con quanto messo in campo, fin dall’inizio, dall’amministrazione comunale e dal governo per la reindustrializzazione”. Questo il commento della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, sull’avviso pubblicato da Invitalia relativo alla struttura in viale Toselli.

“Un ulteriore passo in avanti – sottolinea Fabio – per la ricollocazione dei lavoratori attualmente ancora in cassa integrazione e per la creazione di un nuovo polo industriale a Siena, capace di creare nuova occupazione. Sono tutti obiettivi che il Comune di Siena, dall’inizio della vicenda, ha perseguito e continuerà a perseguire, assieme al governo: l’innovativa soluzione della creazione di una società con Invitalia, Sviluppo Industriale Siena, e l’impegno quasi quotidiano con un confronto costante con i sindacati e i lavoratori, vanno in questo senso. Senza dimenticare che l’amministrazione comunale monitora da vicino i lavori di sgombero e bonifica, che ricordo spettano a Beko, della struttura. Un impegno che si sta traducendo, anche grazie al consigliere d’amministrazione di Sviluppo Industriale, Gabriele Corradi, nominato dal Comune di Siena, in un percorso che fa intravedere un nuovo orizzonte e regala nuova speranza, sia per i lavoratori ex Beko che per tutta la comunità senese. Attendiamo naturalmente gli altri passi in avanti, a partire dalle manifestazioni di interesse per il sito in viale Toselli”.

“Al di là del bando – conclude il Sindaco Fabio – è particolarmente apprezzabile che il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, abbia dettato i tempi nel rispetto dell’accordo sottoscritto e nell’interesse della reindustrializzazione. Un impegno che non è mai cessato da parte del governo a favore del territorio e che si unisce a quello dell’amministrazione comunale”.

© Riproduzione riservata

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