Trasporti, rigenerazione urbana e infrastrutture, trasferta a Bruxelles per l’assessore Boni

FIRENZE – Missione a Bruxelles per l’assessore regionale a infrastrutture e mobilità Filippo Boni, che ha visitato le sedi istituzionali europee e gli uffici della Regione Toscana ed ha avuto una serie di riunioni con rappresentanti del Comitato europeo della Regioni e della Banca europea degli investimenti oltre ad aver incontrato il Rappresentante permanente aggiunto, ambasciatore Marco Canaparo, e le direzioni generali Dg Regio e Dg Move che si occupano rispettivamente di affari regionali e mobilità.

“Sono stati incontri molto proficui – ha commentato Boni – abbiamo parlato di rigenerazione urbana, infrastrutture ma soprattutto di trasporto pubblico locale. Quello che stiamo vivendo è un momento di grande cambiamento per l’Europa, ci sono dei negoziati in corso in vista del prossimo settennato, che inizierà a gennaio del 2028, e credo che come Regione Toscana dovremo fare molta attenzione allo sviluppo dei futuri fondi”.

L’assessore ha sottolineato l’importanza avuta dai fondi europei per lo sviluppo infrastrutturale toscano e, di conseguenza, la necessità e la volontà della Regione di lavorare per intercettare risorse significative anche nella prossima programmazione: “Sappiamo bene quanto i fondi di coesione europea siano stati cruciali negli ultimi anni per la realizzazione di ponti, strade e infrastrutture, oltre che per lo sviluppo di una mobilità più sostenibile, per questo vogliamo seguire con attenzione fin da subito la strategia alla base dei fondi di coesione del futuro. Sappiamo che sono oggetto di discussione qui in Europa e per questo stiamo presidiando questo dibattito, sia di persona che con il lavoro dei nostri uffici. Perchè anche la nuova stagione dei fondi europei possa portare ulteriori ponti, strade, infrastrutture e sostenibilità alla Toscana”.

Boni ha infine ricordato che tutta la giunta regionale toscana sta seguendo le attività europee, e che già il presidente Giani e gli assessori Manetti e Marras si sono recati a Bruxelles per stringere ulteriori contatti. “Tutti stiamo lavorando per costruire un rapporto solido con le istituzioni europee, una collaborazione strutturata che sia feconda per i prossimi anni”.