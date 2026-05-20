Il Consorzio Vino Chianti alla conquista dell’Oriente: oltre cento etichette in vetrina a Vinexpo Asia 2026

Il mercato orientale si conferma un crocevia strategico per il futuro dell’enologia toscana. Con il chiaro obiettivo di intercettare le opportunità commerciali dell’Estremo Oriente, il Consorzio Vino Chianti si prepara a volare a Hong Kong per partecipare a Vinexpo Asia 2026, una delle rassegne fieristiche più rilevanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo. L’appuntamento andrà in scena dal 26 al 28 maggio all’interno dei padiglioni dell’Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

La delegazione toscana si presenterà all’evento con una proposta imponente: un totale di oltre cento etichette a disposizione dei palati internazionali. All’interno dello spazio istituzionale (collocato allo stand G 336 – L1), l’allestimento prevede diciannove postazioni singole dedicate ad altrettante aziende e un ‘Institutional Wine Bar’ interamente focalizzato sulla denominazione. Questa specifica area ospiterà quarantasette etichette in rappresentanza di venticinque cantine del territorio. I percorsi di degustazione, studiati su misura per attrarre buyer, importatori, distributori, professionisti del settore Horeca e giornalisti specializzati, metteranno in vetrina ben sessantasei tipologie di vino, spaziando tra le versioni classiche d’annata, i ‘Superiore’, i ‘Riserva’ e le varie sottozone che compongono la vasta geografia del Chianti.

Per approfondire la conoscenza tecnica e culturale del prodotto, il programma della fiera ingloba anche una speciale masterclass intitolata Chianti, a land and its wine. Versatility without borders: the Tuscan icon that conquers global fine dining as well as the authentic flavors of local cuisines. A condurre questo focus formativo sarà Jerry Chen, docente presso l’istituto Asia Wine Service & Education Centre e in possesso del prestigioso diploma Wine & Spirit Education Trust (Wset). L’incontro mirerà a illustrare alla platea mondiale le molteplici sfaccettature territoriali e l’estrema adattabilità del Chianti Docg agli abbinamenti gastronomici.

A guidare strategicamente l’iniziativa è il presidente del Consorzio, Giovanni Busi, il quale sottolinea il peso specifico della kermesse: “L’Asia rappresenta un mercato sempre più importante per il futuro del Chianti Docg. Per questo sono preziose tutte le occasioni che permettono di consolidare relazioni commerciali, promuovere il valore della nostra denominazione e raccontare l’identità dei nostri territori a operatori provenienti da tutto il mondo”.

L’intento della missione commerciale è quello di presentare un prodotto storicamente radicato ma perfettamente capace di dialogare con la modernità: “Portiamo a Hong Kong un’immagine completa e contemporanea del Chianti Docg, fatta di qualità, identità territoriale e grande versatilità gastronomica. La presenza coordinata del Consorzio insieme alle aziende è fondamentale per rafforzare il posizionamento internazionale del nostro vino in un’area dinamica e sempre più attenta alle eccellenze italiane”, conclude il presidente Busi.