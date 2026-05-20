(Adnkronos) – Dacia amplia l’offerta di Duster e Bigster con il nuovo Hybrid-G 150 4×4, una soluzione tecnica inedita che combina alimentazione bi-fuel benzina/GPL, sistema mild hybrid a 48V e trazione integrale elettrica. Una scelta che conferma l’approccio del marchio: proporre tecnologie concrete, accessibili e pensate per l’utilizzo quotidiano, senza rinunciare alla robustezza e alla libertà di movimento.

Il sistema delle Dacia Duster e Bigster abbina un motore benzina 1.2 mild hybrid da 140 CV sull’asse anteriore a un motore elettrico posteriore da 31 CV. La potenza complessiva arriva a 154 CV, con 230 Nm di coppia per il motore termico e fino a 87 Nm per l’unità elettrica posteriore. Il cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti lavora insieme a una trasmissione posteriore dedicata a due rapporti, pensata per migliorare la risposta sia in fuoristrada sia alle velocità più elevate.

La trazione integrale non utilizza un tradizionale albero meccanico, ma il motore elettrico posteriore. Questo consente un’erogazione immediata della coppia quando viene rilevata una perdita di aderenza, con funzionamento 4×4 da 0 a 140 km/h. Il retrotreno può inoltre disinnestarsi quando non serve, riducendo attriti e consumi.

La batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh si ricarica automaticamente in marcia grazie alla frenata rigenerativa. In città, Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 e Dacia Bigster Hybrid-G 150 4×4 possono viaggiare fino al 60% del tempo in modalità elettrica, con benefici su comfort acustico, fluidità e consumi.

Il GPL resta un elemento centrale della strategia Dacia. I due serbatoi da 50 litri, uno per la benzina e uno per il GPL, permettono un’autonomia complessiva fino a 1.500 km nel ciclo WLTP. I consumi partono da 7,1 l/100 km a GPL e da 5,9 l/100 km a benzina, con emissioni da 115 g/km e 133 g/km di CO2.

Su Duster, questa motorizzazione rafforza le qualità off-road del modello. Su Bigster, valorizza spazio, comfort e capacità outdoor, offrendo una proposta adatta a chi cerca un SUV versatile, efficiente e con costi di gestione sotto controllo.

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