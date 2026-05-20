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DS N°7: il SUV premium francese apre gli ordini

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
DS Automobiles apre ufficialmente gli ordini della nuova DS N°7, SUV compatto premium che raccoglie l’eredità della DS 7 e inaugura una nuova fase per il marchio francese. Disponibile sia in versione full electric E-TENSE sia HYBRID, la nuova N°7 punta su design sofisticato, comfort di alto livello e tecnologie avanzate dedicate alla mobilità elettrificata.  

La nuova DS N°7 sarà proposta in quattro allestimenti (N°7, PALLAS, ÉTOILE e LA PREMIÈRE).  

Dal punto di vista stilistico, il SUV francese introduce un linguaggio estetico evoluto ispirato al concept DS AERO SPORT LOUNGE. Le proporzioni equilibrate e l’aerodinamica particolarmente curata, con un CX di 0,26, contribuiscono a migliorare efficienza e comfort di viaggio. Crescono anche abitabilità e luminosità interna grazie alle superfici vetrate ampliate e al nuovo tetto panoramico maggiorato del 40%. 

 

La gamma elettrica della DS N°7 comprende tre motorizzazioni E-TENSE da 230, 245 e 350 CV, quest’ultima con doppio motore e trazione integrale AWD. Le batterie, prodotte in Francia, consentono autonomie particolarmente elevate: la versione E-TENSE FWD LONG RANGE arriva infatti fino a 740 km nel ciclo WLTP combinato.  

La ricarica rapida fino a 160 kW permette di passare dal 20 all’80% in circa 27 minuti. Per chi preferisce una soluzione ibrida, la DS N°7 HYBRID abbina un motore turbo benzina 1.2 mild hybrid a un’unità elettrica integrata nel cambio automatico doppia frizione. 

La nuova DS N°7 porta al debutto anche numerose tecnologie dedicate al comfort e alla sicurezza. Tra queste figurano il sistema DS DRIVE ASSIST 2.0 con guida semi-autonoma di livello 2, il DS PIXELVISION con fari adattivi intelligenti, il sistema multimediale DS IRIS SYSTEM 2.0 con integrazione ChatGPT e il DS NIGHT VISION, capace di rilevare pedoni e animali fino a 300 metri di distanza.  

Pensata anche per il mondo business, la DS N°7 sarà disponibile in versioni BUSINESS LINE dedicate alle flotte aziendali, mantenendo contenuti premium e vantaggi fiscali legati all’elettrificazione. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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