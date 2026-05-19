Si ribalta con il trattore e ne resta schiacciato: grave alle Scotte un 59enne

CAPALBIO – Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi (19 maggio) nelle campagne di Capalbio, dove un uomo di 59 anni è rimasto seriamente ferito a causa del ribaltamento di un trattore. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 16,30.

La dinamica del sinistro è ancora in corso di esatta ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il 59enne si trovava alla guida del mezzo agricolo quando, per cause da accertare, il veicolo si è rovesciato, travolgendolo. L‘allarme è stato lanciato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi d’urgenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, fondamentali per liberare l’uomo e mettere in sicurezza il mezzo, insieme all’ambulanza della Misericordia di Capalbio. Valutata la gravità dei traumi riportati dal conducente, i sanitari hanno richiesto il supporto dell’elisoccorso regionale: l’equipaggio di Pegaso 2 è atterrato poco dopo nei pressi del luogo dell’incidente per prendere in carico il ferito.

Il 59enne è stato trasportato in volo d’urgenza verso il pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove l’ingresso è avvenuto con il massimo codice di gravità (codice 3, rosso).

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e il personale del Pissl (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della Usl, incaricato di verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e chiarire le cause alla base del drammatico infortunio.