Perché Washington sta voltando le spalle alla difesa europea?

Una leadership cinese da tenere a bada e le fiamme in Medio Oriente da spegnere immediatamente. Diciamo che le priorità della presidenza statunitense delle ultime settimane non hanno riguardato l’Alleanza atlantica, eppure, una “ritirata furtiva” degli Stati Uniti dal suolo europeo sta avvenendo a piccoli passi. Non si tratta solo di aggiustamenti logistici, ma di un cambiamento che rischia di lasciare l’Unione europea scoperta proprio mentre il conflitto in Ucraina continua a logorare i confini orientali. Ma cosa sta spingendo Washington a smantellare pezzi della sua storica presenza militare nel Vecchio Continente?

“Un errore che favorisce il Cremlino”

Le critiche più dure a questa nuova direzione non arrivano solo dai corridoi di Bruxelles, ma dal cuore stesso del comando militare statunitense. In un intervento all’Adnkronos durante la Lennart Meri Conference di Tallinn, il generale Ben Hodges, ex comandante delle forze statunitensi in Europa, ha lanciato un monito senza appello: ridurre la capacità militare americana in questa fase “mina la deterrenza della Nato” ed è una decisione che “sarà accolta con favore al Cremlino”.

Secondo Hodges, questi tagli non sono il frutto di una visione geopolitica lungimirante, quanto piuttosto di un clima di “caos” decisionale. Il generale avverte che questo disimpegno danneggia gli interessi americani sul lungo termine, poiché spinge gli alleati a perdere fiducia nel ruolo di guida di Washington.

Il paradosso polacco: punire l’alleato “modello”

Il caso più eclatante di questo nuovo corso riguarda la Polonia. Varsavia è attualmente considerata l’alleato “modello” della Nato, detenendo il primato per la spesa militare con il 4,3% del proprio Pil dedicato alla difesa. Eppure, nonostante la fedeltà e gli investimenti massicci, il Pentagono ha improvvisamente cancellato il dispiegamento di una brigata di 4.000 soldati che avrebbero dovuto stazionare nel Paese per nove mesi.

La mossa ha lasciato “accecati” i membri del Congresso americano e il governo polacco, i quali hanno appreso della decisione quando l’equipaggiamento militare era già in viaggio verso l’Europa. Mentre il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica parlando di un “nuovo piano di dispiegamento” in fase di studio, i critici leggono in questa mossa un segnale di instabilità preoccupante.

Ritorsioni politiche e il caso Germania

Se la Polonia viene colpita nonostante il suo impegno, la Germania sembra essere finita nel mirino per ragioni esplicitamente politiche. L’amministrazione Trump ha confermato l’intenzione di ritirare 5.000 soldati dal territorio tedesco, una decisione che parrebbe dettata dall’irritazione per come Berlino ha gestito i rapporti con l’Iran.

A questo si aggiunge la conferma, da parte del generale Alexus Grynkewich, che gli Stati Uniti hanno sospeso il previsto schieramento di armi intermedie a lungo raggio in Germania (il cosiddetto Long Range Fires Battalion). Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha ammesso che il governo di Berlino è ancora in attesa di piani vincolanti e conferme affidabili, navigando in una nebbia diplomatica che rende difficile ogni programmazione difensiva.

Perché gli Stati Uniti si stanno ritirando? Le tre ragioni chiave

Il disimpegno degli Stati Uniti in Europa sembrerebbe fondarsi su tre pilastri principali che riflettono visioni spesso contrastanti tra la diplomazia ufficiale e la strategia politica della Casa Bianca:

L’Europa come “interesse periferico”: secondo un’analisi del Wall Street Journal, una parte dell’amministrazione Trump intende sfruttare la frustrazione del presidente verso la Nato per attuare un ritiro su vasta scala, poiché vede ormai il continente europeo come un “interesse di sicurezza periferico” rispetto alla priorità di contrastare la Cina. Questa visione spinge per un disimpegno graduale, attuato attraverso quello che la testata definisce una ritirata furtiva a “piccoli passi”. La logica del “Burden Sharing” (Ripartizione degli oneri): il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha descritto ufficialmente il ritiro di circa 4-5 mila soldati come una conseguenza “logica” dell’aumento degli investimenti nella difesa da parte degli alleati europei e del Canada. Anche il generale Ben Hodges, parlando all’Adnkronos, ha ammesso che Washington ha ragione ad aspettarsi che gli alleati facciano di più per la propria sicurezza. Tuttavia, il Wall Street Journal sottolinea l’incoerenza di questa posizione nel caso della Polonia: nonostante Varsavia sia un “alleato modello” con una spesa per la difesa ingente ha subito comunque la cancellazione del dispiegamento di una brigata di 4.000 soldati. L’assenza di concessioni da parte della Russia: sempre secondo il Wall Street Journal le perplessità sono emerse persino tra gli ufficiali dell’esercito a Capitol Hill, i quali si domandano quali concessioni abbiano offerto i russi in cambio del ritiro di due brigate corazzate americane. Il quotidiano sottolinea il rischio strategico di apparire “deboli e incerti” proprio mentre Vladimir Putin continua a inviare uomini e mezzi per la conquista dell’Ucraina.

La sfida per l’Unione europea

Il vuoto lasciato dagli americani non è solo fisico, ma psicologico e strategico. Il generale Hodges ha sottolineato all’Adnkronos che “l’Europa ha la capacità di riempire il vuoto” e che gli eserciti del continente avrebbero già dovuto essere pronti a farlo.

Tuttavia, l’incertezza sulla reale volontà politica dei singoli Stati membri rimane alta. Se gli Stati Uniti continueranno a ritirarsi in “dribbling e gocce” furtive, l’Unione europea si troverà costretta a un’accelerazione brutale verso l’autonomia strategica. Il tempo delle rassicurazioni di facciata sembra essere scaduto: la difesa dell’Europa sta tornando, volente o nolente, nelle mani degli europei.

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