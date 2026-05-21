Forza l’ingresso del supermercato e cerca di rubare nelle casse: arrestato

FIRENZE – La scorsa notte la polizia è intervenuta in via Galliano per la segnalazione di un furto in corso all’interno di un noto supermercato della zona.

Gli operatori delle volanti della questura di Firenze arrivati nell’immediatezza sul posto hanno scavalcato il cancello adibito al carico/scarico merci notando la porta di accesso divelta e anche la porta a vetri di uno dei reparti infranta.

Una volta all’interno, gli agenti hanno da subito osservato un soggetto, il 29enne poi identificato, che tentava di darsi alla fuga. L’uomo è stato prontamente fermato.

Secondo quanto ricostruito, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza interne al supermercato, il soggetto, dopo essersi introdotto dapprima forzando la porta di accesso all’attività e, successivamente, danneggiando con un paletto la vetrata di uno dei reparti, ha tentato di forzare le diverse casse presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Rinvenuto in prossimità di una delle casse anche un cacciavite probabilmente utilizzato per l’effrazione.

Il 29enne, con a carico diversi precedenti per furto, è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è comparso per il rito direttissimo all’esito del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla poligia giudiziaria.