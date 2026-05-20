Guerra dei concimi: l’Europa lancia il Piano fertilizzanti, ma gli agricoltori non ci stanno

Di fronte a un’impennata dei prezzi che minaccia la tenuta del settore agricolo e la stabilità dei costi alimentari, la Commissione europea ha adottato, il 19 maggio 2026, il nuovo Piano d’azione per i fertilizzanti. Questa iniziativa nasce con un duplice obiettivo: fornire un paracadute immediato agli agricoltori schiacciati dai costi e avviare una trasformazione strutturale per ridurre drasticamente la dipendenza dell’Unione dalle importazioni estere, garantendo così la sovranità alimentare del continente.

Un settore sotto scacco

L’agricoltura europea sta vivendo quella che gli analisti definiscono una “tempesta perfetta”. Per la seconda volta in meno di cinque anni, i prezzi dei concimi minerali hanno subito un’impennata vertiginosa. Se già nel 2022 l’invasione russa dell’Ucraina aveva destabilizzato il mercato, i recenti sviluppi geopolitici hanno aggravato la situazione.

In particolare, l’escalation militare in Medio Oriente iniziata a fine febbraio 2026 ha colpito una regione che garantisce tra il 20% e il 30% delle esportazioni globali di ammoniaca e urea. Il blocco di rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz ha creato colli di bottiglia logistici che hanno fatto lievitare i prezzi dei fertilizzanti azotati del 40% solo tra dicembre 2025 e aprile 2026, portandoli a livelli del 62% superiori rispetto al 2020.

Questa volatilità è strutturale: la produzione di fertilizzanti azotati in Europa dipende per il 70-80% dal costo del gas naturale, utilizzato sia come materia prima che come fonte energetica. Attualmente, l’Ue importa circa il 30% dell’azoto, il 40% del potassio e ben il 70% delle rocce fosfatiche.

Pronto soccorso per gli agricoltori

Per evitare che i rincari spingano gli agricoltori a ridurre le semine per la stagione 2027, mettendo a rischio i raccolti futuri, la Commissione ha messo in campo un pacchetto di emergenza. Prevede:

Sostegno finanziario diretto: verrà proposto un massiccio rafforzamento della riserva agricola del bilancio dell’Unione europea per fornire liquidità immediata ai produttori più colpiti.

verrà proposto un massiccio rafforzamento della del bilancio dell’Unione europea per fornire liquidità immediata ai produttori più colpiti. Flessibilità della Pac: gli Stati membri potranno adattare i propri Piani Strategici della Politica Agricola Comune per introdurre nuovi schemi di liquidità e pagamenti anticipati più elastici.

gli Stati membri potranno adattare i propri Piani Strategici della Politica Agricola Comune per introdurre nuovi schemi di liquidità e pagamenti anticipati più elastici. Aiuti di Stato e dazi: è stato adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legati alla crisi mediorientale. Inoltre, sono stati introdotti contingenti tariffari esenti da dazio per prodotti chiave come ammoniaca e urea provenienti da Paesi extra-Russia e Bielorussia, con un risparmio stimato di 60 milioni di euro.

è stato adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legati alla crisi mediorientale. Inoltre, sono stati introdotti contingenti tariffari esenti da dazio per prodotti chiave come ammoniaca e urea provenienti da Paesi extra-Russia e Bielorussia, con un risparmio stimato di 60 milioni di euro. Scudo fiscale Cbac: per proteggere il settore, la Commissione ha introdotto un’eccezione nel meccanismo di adeguamento del carbonio ai confini (Cbam): i fertilizzanti subiranno un ricarico forfettario di solo l’1%, contro il 10-30% previsto per altri settori industriali.

Verso un’industria “Home-Grown”

La sfida a lungo termine è trasformare il sistema produttivo per renderlo resiliente agli choc esterni. “La sicurezza alimentare inizia con la sicurezza dei fertilizzanti”, ha dichiarato il Commissario per l’Agricoltura Christophe Hansen, sottolineando la necessità di produrre di più internamente.

Il Piano punta sulla decarbonizzazione e sull’innovazione. Una delle frontiere principali è la produzione di ammoniaca verde, ottenuta tramite idrogeno rinnovabile, che permetterebbe di recidere il legame con le importazioni di gas fossile. Tuttavia, poiché i costi di produzione rimangono alti, l’Ue mobiliterà fondi per l’innovazione (come l’Innovation Fund e la European Hydrogen Bank) per sostenere la modernizzazione degli impianti.

La rivoluzione circolare e i “bio-fertilizzanti”

L’Europa intende trasformare i rifiuti in risorse attraverso l’economia circolare. Il Piano d’Azione incentiva l’uso di materiali “Renure”, i nutrienti recuperati dal letame che possono sostituire i concimi chimici senza danneggiare la qualità dell’acqua; digestati e fanghi di depurazione, con una semplificazione burocratica per l’uso di residui organici e biomasse algali come fertilizzanti e la carbon Farming, un insieme di nuove metodologie per permettere agli agricoltori di ottenere crediti di carboni e redditi extra migliorando la gestione dei nutrienti nel suolo.

Trasparenza e monitoraggio

Un pilastro fondamentale del piano è la creazione di un mercato più trasparente. Nascerà la “Partnership per la catena del valore dei fertilizzanti dell’Ue”, un forum di dialogo tra produttori, agricoltori e governi per monitorare la catena di approvvigionamento.

Inoltre, il Fertilisers Market Observatory (l’osservatorio del mercato) sarà potenziato per raccogliere dati in tempo reale su prezzi, scorte e capacità produttiva, prevenendo speculazioni e garantendo una vigilanza costante sul mercato unico. La Commissione valuterà anche l’opzione di stoccaggi strategici e acquisti congiunti di materie prime per aumentare la resilienza comune.

Una visione per il futuro

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito che la crisi dei combustibili fossili dimostra come la leadership climatica e la resilienza economica siano interconnesse. L’obiettivo finale non è solo superare l’emergenza attuale, ma costruire un sistema dove i nutrienti necessari per nutrire l’Europa siano prodotti in modo sostenibile, accessibile e, soprattutto, sicuro all’interno dei confini dell’Unione. Il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto ha aggiunto che saranno mobilitate anche le risorse della politica di coesione per sostenere la modernizzazione del settore e la produzione di biometano, rendendo l’agricoltura europea “più robusta e competitiva”.

Le reazioni del mondo agricolo

Nonostante l’ambizione del Piano, le principali associazioni di categoria hanno accolto il documento con freddezza, definendolo un intervento “tardivo e con misure ancora insufficienti” rispetto a una crisi che sta mettendo in ginocchio migliaia di aziende. Durante una manifestazione di protesta a Strasburgo davanti all’Europarlamento, Cia-Agricoltori Italiani ha denunciato come i produttori europei siano ormai “con le spalle al muro”, citando dati allarmanti: in Italia, il costo dell’urea è aumentato dell’81% in un solo anno, con punte di prezzo che hanno superato i 700-800 euro a tonnellata.

Il presidente della Cia, Cristiano Fini, ha chiesto con forza un “deciso cambio di passo”, sollecitando la sospensione immediata del meccanismo Cbam sui fertilizzanti, che peserebbe per 820 milioni di euro solo nel 2026, e l’eliminazione dei dazi che aggravano i costi di importazione.

Sulla stessa linea si è espresso Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura (e del Copa, l’associazione degli agricoltori europei), il quale ha ribadito alla Presidente von der Leyen che l’agricoltura deve essere considerata una questione di “sicurezza nazionale” per l’Unione europea. Giansanti ha sottolineato l’insostenibilità dei costi attuali, con il gasolio passato da 0,70 a quasi 2 euro al litro e l’urea arrivata a toccare i 1.000 euro a tonnellata a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Entrambe le organizzazioni concordano sulla necessità di sbloccare rapidamente l’uso di digestato e letame, oggi frenati da una burocrazia eccessiva, per offrire agli agricoltori strumenti concreti per difendere la sovranità alimentare dell’Unione di fronte all’instabilità globale.

—

Green

content.lab@adnkronos.com (Redazione)