“Ho vissuto in una bolla, non immaginavo” le prime parole di Mussolini dopo la vittoria del GFVIP

Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026 al termine di una finale rimasta aperta fino agli ultimi minuti. Nella puntata conclusiva condotta da Ilary Blasi su Canale 5, la concorrente ha superato al televoto finale Antonella Elia, ottenendo il 56% delle preferenze del pubblico.

La proclamazione è arrivata all’1,47, dopo una lunga attesa in studio e il tradizionale spegnimento delle luci della casa.

Accanto alla conduttrice erano presenti anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, protagoniste dell’edizione insieme ai concorrenti che hanno animato il reality nelle ultime nove settimane.

Durante gli ultimi istanti prima del verdetto, Alessandra Mussolini è apparsa visibilmente emozionata. “Abbiamo vinto tutte e due”, ha detto rivolgendosi ad Antonella Elia pochi secondi prima dell’annuncio ufficiale. Subito dopo la proclamazione è scoppiata in lacrime davanti al pubblico in studio.

L’edizione 2026 del reality si era aperta il 17 marzo e si è chiusa dopo oltre due mesi di permanenza nella casa. In finale erano arrivati anche Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe e il concorrente uscito dall’ultimo televoto tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro.

Nel corso delle settimane, Alessandra Mussolini è stata una delle protagoniste più discusse del programma. Le sue reazioni spesso dirette e sopra le righe hanno diviso il pubblico, ma allo stesso tempo hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sul reality, soprattutto sui social network dove il programma ha continuato a generare commenti e discussioni quotidiane.

La vittoria finale conferma il peso avuto dalla concorrente nelle dinamiche della casa. Tra momenti ironici, confronti accesi e rapporti costruiti durante il percorso, la concorrente è riuscita a trasformarsi da figura divisiva a volto centrale del programma.

Con il successo nella finalissima, Alessandra Mussolini porta a casa anche il montepremi da 100mila euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza, come previsto dal regolamento del reality.

Nonostante ascolti televisivi inferiori rispetto ad altre edizioni, il programma è riuscito comunque a mantenere una forte presenza online e a coinvolgere una parte consistente del pubblico fino all’ultima puntata. La finale ha chiuso così una stagione caratterizzata da dinamiche molto discusse e da un televoto rimasto in bilico fino alla proclamazione conclusiva.