Al Salone della Csr che fa tappa a Rimini, le scelte energetiche tra efficienza e solidarietà

(Adnkronos) – Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale fa tappa a Rimini per un confronto dedicato al tema chiave della sostenibilità energetica. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna e con l’associazione Figli del Mondo, è per lunedì 25 maggio 2026 alle 15 all’auditorium RivieraBanca di via Marecchiese 227. L’obiettivo è riunire imprese, istituzioni, accademici e Terzo Settore per mettere a fuoco nuovi modelli di efficienza energetica, buone pratiche già attive nei territori e nuove traiettorie di sviluppo sostenibile.

Ad aprire i lavori saranno Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, e Lino Sbraccia, presidente dell’associazione Figli del Mondo. Sarà l’occasione per delineare il ruolo crescente della responsabilità sociale nelle politiche energetiche e per evidenziare come la Romagna stia affrontando le sfide della transizione con un approccio collaborativo e orientato al futuro. “L’efficienza energetica è oggi un pilastro delle politiche di tutte le organizzazioni grazie ai benefici economici, sociali e ambientali che genera – commenta Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone – Particolarmente importante è il ruolo delle imprese che investono in strategie innovative per andare verso una transizione che richiede profondi cambiamenti nella gestione di processi e prodotti ma anche nella relazione tra i diversi attori sociali”.

Il pomeriggio proseguirà con la sessione Scenari e strategie, che offrirà una lettura aggiornata delle politiche nazionali e locali. Andrea Maria Felici, direttore generale della Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica del Mase, presenterà le linee guida ministeriali e le prospettive di sviluppo dell’efficienza energetica in Italia. Anna Montini, assessora all’Ambiente del Comune di Rimini, porterà invece il punto di vista del territorio, raccontando progetti, priorità e visioni che stanno guidando la città verso una gestione più sostenibile delle risorse.

La seconda parte dell’incontro, Voci dal territorio, darà spazio alle esperienze concrete di imprese e organizzazioni che stanno contribuendo alla trasformazione energetica locale. Interverranno Enzo Mataloni, Ceo di Serint Group; Marco Cardinali, direttore generale di Sgr Efficienza Energetica; Andrea Zanzini, Project Leader di Appenninol’Hub e Andrea Montanari, responsabile Terzo Settore di RivieraBanca. Le loro testimonianze offriranno uno sguardo diretto su soluzioni innovative, modelli collaborativi e progetti che uniscono tecnologia, sostenibilità e impatto sociale. Seguirà un intervento dedicato alla Voce dei giovani con Carlotta Santolini, Co-Founder dell’associazione Mariscadoras, che attraverso il progetto BluEat promuove il consumo del granchio blu per trasformare una specie alloctona e invasiva in un’opportunità.

“Sappiamo bene che lo sviluppo del nostro sistema economico richiede innovazione ed investimenti in grado di accrescere il valore aggiunto dei beni e servizi generati dalle nostre imprese – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – La digitalizzazione e l’Ai con la relativa formazione degli addetti sono gli elementi decisivi di questa trasformazione in atto ma è altrettanto decisiva la capacità di adottare le corrette scelte energetiche a partire dall’efficientamento. Un ulteriore fattore competitivo per lo sviluppo sostenibile è dato altresì dalla vitalità sociale che viene anche dalle relazioni tra le istituzioni, le reti associative ed il sistema imprenditoriale. La Camera di commercio della Romagna è attivata per essere parte integrante in questa dinamica strategica”.

“Le decisioni energetiche – conferma Lino Sbraccia, presidente dell’associazione Figli del Mondo – sono una delle prove tangibili di una responsabilità sociale autentica: un impegno che si misura nella sostenibilità, nella tutela ambientale e nell’efficienza”.

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