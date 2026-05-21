‘Un futuro aprile’, la strage di Pizzolungo diventa film: “Le loro storie rappresentano la nostra Storia”

Un futuro aprile arriva oggi, giovedì 21 maggio 2026, in prima serata e in prima visione su Rai 1. Il tv movie diretto da Graziano Diana ripercorre la strage di Pizzolungo, uno degli attentati mafiosi più sanguinosi della storia italiana, attraverso la vicenda di Margherita Asta, sopravvissuta perché quel giorno si trovava a scuola.

Il film, coprodotto da Rai Fiction ed Elysia Film, è liberamente ispirato al libro Sola con te in un futuro aprile di Margherita Asta e Michela Gargiulo. Al centro della storia c’è il rapporto difficile e umano tra la giovane, interpretata da Ludovica Ciaschetti, e il magistrato Carlo Palermo, vero obiettivo dell’attentato.

Il 2 aprile 1985, sulla strada tra Pizzolungo e Trapani, un’autobomba esplose al passaggio dell’auto del giudice Palermo. In quel momento, accanto alla vettura blindata del magistrato, si trovava l’auto di Barbara Rizzo Asta, che stava accompagnando a scuola i figli gemelli Giuseppe e Salvatore, di sette anni. La loro macchina fece da scudo all’esplosione: madre e figli morirono, mentre Palermo rimase ferito.

Margherita Asta aveva 11 anni. La perdita della madre e dei fratelli segnò tutta la sua vita, tra rabbia, dolore e ricerca della verità. Per anni il padre Nunzio Asta seguì indagini e processi, fino alla sua morte nel 1993. Solo dopo nuovi procedimenti giudiziari, anche grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, arrivarono condanne nei confronti dei mandanti.

In Un futuro aprile la memoria privata si intreccia con quella pubblica. Il film segue la crescita di Margherita, il suo ingresso nel percorso dell’antimafia e la decisione, maturata dopo anni, di incontrare Carlo Palermo. Un confronto segnato dal peso della colpa, ma anche dalla possibilità di trasformare una ferita in consapevolezza.