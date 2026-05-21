Automobilismo, dal 5 a 7 giugno la cronoscalata Guarcino-Campocatino

(Adnkronos) – Si scaldano i motori della “Guarcino-Campocatino” gara automobilistica di velocità in salita in programma dal 5 al 7 giugno sullo storico tracciato della “10 Miglia” che già cinquanta anni or sono vide sfrecciare le auto del tempo per una competizione rimasta nel cuore degli appassionati e negli annali delle gare velocistiche su strada. Gli organizzatori della Safety Drive School, in collaborazione con l’Automobile Club Frosinone, sei anni or sono hanno rispolverato e dato nuovo lustro a questa manifestazione che anche quest’anno avrà la doppia validità per il CIVSA (Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche) e CIVSAC (Campionato Italiano Velocità Salita Auto Classiche). A queste validità si è aggiunta quella per il Centritalia Hillclimb Championship, una serie riservata alle auto moderne che ha già ricevuto l’adesione di numerosi concorrenti. Gli organizzatori stanno curando in ogni dettaglio gli aspetti organizzativi e di sicurezza del tracciato, che avrà come suo centro nevralgico la nota stazione montana di Campocatino, dove gli equipaggi domenica taglieranno il traguardo al termine delle due manche di 7 chilometri su uno spettacolare tracciato composto da un mix di tornanti, tratti tecnici e curve insidiose sulla SR 411 dir di Campocatino (dal km 9,050 al km 16,050). I concorrenti dovranno affrontare un dislivello di 444 metri, partendo da quota 1.251 metri per tagliare il traguardo a 1.695 metri d’altitudine, immersi in un autentico scenario montano.

A Campocatino, che offrirà una ampia ricettività alberghiera e ristorativa, saranno inoltre allestite ampie aree paddock per ospitare i team e le vetture. Ma gli organizzatori della Safety Drive School hanno pensato anche a numerose iniziative collaterali, che spaziano dal sociale alla sicurezza stradale, non dimenticando chi ha reso grande l’automobilismo ciociaro, soprattutto per la passione per le auto e le moto, come il cav. Luigi Marignani, al quale è intitolata la sfilata di auto di interesse storico e tecnologico che domenica percorrerà lo stesso tragitto della competizione automobilistica.

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