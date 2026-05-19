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Giro d’Italia, Ganna vince la decima tappa. Eulalio sempre in rosa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Filippo Ganna vince la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale di 42 chilometri con partenza da Viareggio e arrivo a Massa. Il piemontese della Ineos, che eguaglia Eddy Merckx con sette successi a cronometro nella corsa rosa, si impone con il tempo di 45’53” davanti all’olandese e compagno di squadra Thymen Arensman, staccato di 1’54” e al francese Remi Cavagna, arrivato a 1’59”.  

Il portoghese Afonso Eulaio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa con 27″ di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), giunto 13° a 3′ da Ganna. Terzo Arensman a 1’57”. Domani undicesima frazione, la Porcari-Chiavari di 195 km.  

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