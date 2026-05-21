Scatta l’allarme per un’auto nel canale: dentro non c’è nessuno

FUCECCHIO – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Fucecchio, dove un’auto è stata trovata all’interno del canale Usciana.
L’allarme è scattato intorno alle 9.10 in via Porto di Cavallaia.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, insieme al nucleo sommozzatori.
I soccorritori hanno prima verificato che all’interno del veicolo non fossero presenti persone.
Successivamente l’auto è stata agganciata con una fascia e recuperata dall’alveo del canale grazie all’ausilio di un mezzo agricolo.
Il veicolo è stato poi affidato alla Polizia locale dell’unione dei comuni per gli accertamenti del caso.