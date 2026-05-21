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Scatta l’allarme per un’auto nel canale: dentro non c’è nessuno

I vigili del fuoco hanno verificato l’assenza di persone all’interno del veicolo prima del recupero dal corso d’acqua

Cronaca
REDAZIONE
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recupero vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

FUCECCHIO – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Fucecchio, dove un’auto è stata trovata all’interno del canale Usciana.

L’allarme è scattato intorno alle 9.10 in via Porto di Cavallaia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, insieme al nucleo sommozzatori.

I soccorritori hanno prima verificato che all’interno del veicolo non fossero presenti persone.

Successivamente l’auto è stata agganciata con una fascia e recuperata dall’alveo del canale grazie all’ausilio di un mezzo agricolo.

Il veicolo è stato poi affidato alla Polizia locale dell’unione dei comuni per gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata

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