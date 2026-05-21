Confindustria, l’Assemblea 2026 Video News 21 Maggio 2026 15:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa” Video News Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026 Video News Bullismo: Barachini (FI), ‘combattere la violenza del linguaggio’ Video News Bullismo: Quintavalle (Accademia dei Campioni), ‘lo sport fa emergere il meglio di noi’ Video News Bullismo: De Felice (Inps), ‘opportunità di lavoro utile per superare disagio’ Video News Modena: Ceccardi (Lega), “Revocare la cittadinanza anche per il reato di strage” Video News Bullismo: Antonio Fantin (Accademia dei Campioni), ‘sport opportunità di crescita’ Video News Bullismo: Tidei (Regione Lazio), ‘12mln per contrastare il fenomeno’ Video News Bullismo: Giusy Versace, ‘sport strumento di educazione, formazione e inclusione’ Video News Bullismo: Chieffo (Gemelli), ‘famiglie riescano ad avvicinare i loro figli’ Video News Bullismo: Martino (Ps), ‘con app Youpol segnalazioni anche anonime’ Video News Bullismo: Murelli (Lega), ‘istituzioni recepiscano disagio giovanile’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 27.6 ° C 28.5 ° 26.6 ° 37 % 3.1kmh 20 % Gio 27 ° Ven 29 ° Sab 29 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi ‘FantasticHandicap 2026’, a Carrara torna il concorso letterario dedicato all’inclusione Cultura ed Eventi Pinocchio arriva a Firenze: spettacoli, notti al museo e laboratori per insegnare ai bambini a riconoscere le fake news Lavoro Dal manifatturiero al finance, la tecnologia ridefinisce le competenze ma difficili da reperire Demografica Meno figli, meno futuro? Non è detto Cultura ed Eventi Affreschi, mostre e ingressi a 1 euro: torna la Notte Europea dei Musei SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa” Video News Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026 Video News Bullismo: Barachini (FI), ‘combattere la violenza del linguaggio’ Video news Video News Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa” Video News Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026 Video News Bullismo: Barachini (FI), ‘combattere la violenza del linguaggio’