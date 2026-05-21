Affreschi, mostre e ingressi a 1 euro: torna la Notte Europea dei Musei

Una serata tra affreschi, mostre, visite guidate e aperture straordinarie nei luoghi della cultura della Toscana. Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che coinvolgerà contemporaneamente città e musei di tutta Europa.

Anche la Toscana aderisce all’evento con aperture serali gratuite oppure al costo simbolico di un euro in numerosi musei statali e luoghi storici.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello del Museo di San Marco di Firenze, che aprirà eccezionalmente anche in orario serale permettendo ai visitatori di ammirare la Sala del Beato Angelico e il celebre Giudizio Universale recentemente rientrato da Torino.

Sempre a Firenze spazio anche alla mostra dedicata a Mark Rothko, con alcune opere dell’artista messe in dialogo con gli affreschi delle celle del convento.

Ad Arezzo e provincia saranno invece aperti la Basilica di San Francesco, il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate, l’Abbazia di San Salvatore a Soffena e il Museo di Palazzo Taglieschi ad Anghiari.

Nel programma sono previste anche visite guidate speciali, incontri culturali e approfondimenti dedicati alla storia del territorio e alle collezioni artistiche.

A Pistoia apertura serale straordinaria anche per l’Ex Chiesa del Tau e l’Oratorio di San Desiderio, con percorsi guidati dedicati agli affreschi medievali e alle opere monumentali di Marino Marini.

L’iniziativa, patrocinata da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, punta a valorizzare il patrimonio culturale europeo offrendo al pubblico la possibilità di vivere i musei in un’atmosfera completamente diversa dal solito.