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‘La vita non va in pensione’: ecco cosa può cambiare davvero dopo i 60 anni

Il progetto realizzato con la federazione pensionati Cisl punta a promuovere benessere, salute e relazioni sociali

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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la vita non va in pensione
crediti: Immagine di freepik e Ufficio stampa Cisl Toscana
1 ' di lettura

FIRENZE – Un piccolo manuale per aiutare le persone a vivere l’età avanzata in modo attivo, consapevole e sereno. È il progetto realizzato dall’Università di Firenze insieme alla federazione pensionati Cisl Firenze-Prato dedicato al tema dell’invecchiamento attivo.

Il volume, che sarà presentato domani durante il convegno La vita non va in pensione, raccoglie consigli pratici e strategie per favorire il benessere psicologico, mantenere relazioni sociali e costruire abitudini salutari anche dopo la fine della vita lavorativa.

All’incontro, in programma nell’auditorium della Cisl Toscana, parteciperanno tra gli altri la sindaca di Firenze Sara Funaro, il segretario generale nazionale della Fnp-Cisl Roberto Pezzani e alcuni docenti e ricercatori dell’ateneo fiorentino che hanno collaborato allo studio.

Il progetto nasce da un percorso di ricerca portato avanti negli ultimi anni dal Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell’Università di Firenze insieme alla Fnp-Cisl.

Attraverso incontri e interviste, lo studio avrebbe evidenziato come mantenere una vita sociale attiva possa avere effetti positivi sulla salute fisica e mentale delle persone anziane.

Da questo lavoro è nato il manuale per invecchiare bene, un vademecum illustrato di circa trenta pagine che affronta temi come il benessere emotivo, gli obiettivi personali, la cura del corpo e le relazioni sociali.

Secondo i rappresentanti della Federazione pensionati Cisl, oggi l’età della pensione non rappresenta più un momento di uscita dalla società, ma una nuova fase della vita da vivere in maniera piena e partecipata.

Il manuale punta così a offrire strumenti semplici e concreti per affrontare questa fase con maggiore equilibrio e qualità della vita.

© Riproduzione riservata

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