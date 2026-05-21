‘FantasticHandicap 2026’, a Carrara torna il concorso letterario dedicato all’inclusione

CARRARA – FantasticHandicap 2026 torna con una nuova edizione del concorso letterario promosso dal Centro documentazione handicap di Carrara, realtà convenzionata con il Comune. La manifestazione, arrivata alla sua 24esima edizione, raccoglierà elaborati dedicati ai temi della disabilità, della diversità e delle condizioni di svantaggio sociale. I partecipanti avranno tempo fino a lunedì 30 giugno per inviare le proprie opere.

L’iniziativa coinvolge ogni anno autori provenienti da tutta Italia e si conferma uno degli appuntamenti culturali più conosciuti sul tema dell’inclusione. “Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per essere riusciti, senza poche difficoltà, a organizzare anche questa nuova edizione”, spiegano i volontari del Centro documentazione handicap. “L’auspicio è quello di proseguire sempre nel nostro impegno a servizio dell’inclusione nella nostra città”.

Per la vicesindaca e assessora alla Disabilità Roberta Crudeli, il concorso rappresenta “un appuntamento importante” che valorizza il lavoro quotidiano svolto dal Centro documentazione handicap nella promozione di una cultura fondata sulla ricchezza e sulle capacità di ogni persona.

Anche l’assessora alla Cultura Gea Dazzi sottolinea il valore dell’iniziativa: “Ogni anno FantasticHandicap ci propone elaborati di altissimo livello letterario”. Un riconoscimento condiviso anche dalla presidente della Consulta comunale delle persone con disabilità Antonella Petrocchi, che parla di “testi profondi e sentiti” capaci di offrire spunti di riflessione e sensibilizzazione.

Tre le sezioni previste dal bando. La prima è dedicata agli adulti, la seconda ai giovani fino ai 18 anni, chiamati a presentare un racconto inedito in lingua italiana. La terza sezione è invece riservata alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che potranno partecipare con racconti, disegni, fumetti, fotografie o video dedicati ai temi dell’inclusione e della disabilità.

Gli elaborati dovranno essere inviati attraverso il banner disponibile sul sito del Centro documentazione handicap. La premiazione è prevista tra novembre e dicembre 2026, dopo la valutazione della giuria presieduta dalla giornalista e docente Marta Matteini.

Per la sezione adulti sono previsti premi da 500, 300 e 200 euro ai primi tre classificati. Nella categoria giovani il vincitore riceverà 150 euro, mentre alle scuole andranno buoni acquisto e targhe. La partecipazione è gratuita.

Il Centro documentazione handicap di via del Cavatore ospita inoltre una biblioteca specializzata sui temi della disabilità, con testi in Braille, libri ad alta leggibilità, materiali in LIS e simboli Caa. Il catalogo è inserito nella rete provinciale bibliotecaria Massa-Carrara