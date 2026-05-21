Dalla strada alle passerelle: come Moschino ha reinventato la Newspaper Bag

C’era un tempo in cui la Newspaper Bag serviva semplicemente a trasportare giornali in bicicletta. Oggi, invece, è diventata una borsa da 1350 euro, protagonista delle sfilate e dei social grazie alla reinterpretazione firmata Moschino.

La contrapposizione tra passato e presente è proprio ciò che rende questo accessorio uno dei fenomeni fashion più discussi del momento.

Negli anni Quaranta, negli Stati Uniti, la newspaper bag era usata dai giovani che consegnavano quotidiani porta a porta. Era una borsa pratica, economica e resistente: in cotone, senza tasche, con una lunga tracolla e abbastanza capiente da contenere giornali, pacchi e lettere.

Non nasceva per essere bella, ma per essere utile.

Era pensata per chi lavorava per strada, spesso in bicicletta, e aveva bisogno di qualcosa di leggero e funzionale. Proprio per questo sostituì rapidamente le più pesanti borse in pelle utilizzate fino a quel momento.

Con il tempo quella stessa idea di praticità si trasformò in qualcosa di diverso.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale le tote bag iniziarono a entrare nella vita quotidiana americana come accessori da utilizzare per la spesa o per il tempo libero. Negli anni successivi sarebbero poi diventate oggetti fashion grazie anche a figure iconiche come Jane Birkin, che contribuirono a rendere cool l’uso di borse semplici e informali.

Ma è con Moschino che la Newspaper Bag cambia completamente significato.

La maison italiana ha preso un oggetto nato per il lavoro quotidiano e lo ha trasformato in una provocazione luxury.

La nuova versione presentata nella collezione Primavera/Estate 2026 riproduce infatti un fascio di quotidiani legati con uno spago. Fogli stampati cuciti insieme, effetto carta spiegazzata e dettagli volutamente realistici: a prima vista sembra davvero un mazzo di giornali appena uscito dall’edicola.

Ed è proprio qui che nasce il contrasto più forte.

Un tempo il giornale era qualcosa di veloce, economico, destinato a essere letto e buttato via. Moschino invece lo trasforma in un accessorio esclusivo, costoso e pensato per durare nel tempo.

Non è solo una borsa: è un messaggio estetico, ironico e culturale.

La Newspaper Bag diventa così il simbolo di una moda che prende oggetti ordinari e li trasforma in status symbol virali, perfetti per Instagram e TikTok.

Ed è forse proprio questa trasformazione estrema — da strumento da lavoro a oggetto di lusso — ad aver reso la creazione di Moschino una delle più discusse del 2026.