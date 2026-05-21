Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘ricerca e investimenti a rischio spostamento verso gli Usa’ Video News 21 Maggio 2026 16:11 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaci, Magrelli (Aifa), “contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti” Video News Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità Video News Formazione, AI e vendita, al via il primo metodo italiano che integra l’intelligenza artificiale Video News Flotilla, Zingaretti (Pd): “Israele governato da estremisti, Commissione Ue reagisca subito” Video News Confindustria, l’Assemblea 2026 Video News Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa” Video News Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026 Video News Bullismo: Barachini (FI), ‘combattere la violenza del linguaggio’ Video News Bullismo: Quintavalle (Accademia dei Campioni), ‘lo sport fa emergere il meglio di noi’ Video News Bullismo: De Felice (Inps), ‘opportunità di lavoro utile per superare disagio’ Video News Modena: Ceccardi (Lega), “Revocare la cittadinanza anche per il reato di strage” Video News Bullismo: Antonio Fantin (Accademia dei Campioni), ‘sport opportunità di crescita’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 26.8 ° C 27.4 ° 26.4 ° 39 % 4kmh 20 % Gio 26 ° Ven 29 ° Sab 29 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Ultimi articoli Italia Mondo L’Italia cerca infermieri all’estero: accordo con l’India per affrontare la carenza di personale Italia Mondo Dalla strada alle passerelle: come Moschino ha reinventato la Newspaper Bag Italia Mondo Sui social spopola la dieta biblica: cos’è e cosa prevede Lavoro Lavoro, Rocca: “Festival grande aiuto per amministratori” Lavoro Lavoro, Roccella: “Piccolo balzo accesso donne, strada giusta” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaci, Magrelli (Aifa), “contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti” Video News Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità Video News Formazione, AI e vendita, al via il primo metodo italiano che integra l’intelligenza artificiale Video news Video News Farmaci, Magrelli (Aifa), “contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti” Video News Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità Video News Formazione, AI e vendita, al via il primo metodo italiano che integra l’intelligenza artificiale