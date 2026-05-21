Flotilla, Zingaretti (Pd): “Israele governato da estremisti, Commissione Ue reagisca subito” Video News 21 Maggio 2026 15:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Confindustria, l’Assemblea 2026 Video News Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa” Video News Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026 Video News Bullismo: Barachini (FI), ‘combattere la violenza del linguaggio’ Video News Bullismo: Quintavalle (Accademia dei Campioni), ‘lo sport fa emergere il meglio di noi’ Video News Bullismo: De Felice (Inps), ‘opportunità di lavoro utile per superare disagio’ Video News Modena: Ceccardi (Lega), “Revocare la cittadinanza anche per il reato di strage” Video News Bullismo: Antonio Fantin (Accademia dei Campioni), ‘sport opportunità di crescita’ Video News Bullismo: Tidei (Regione Lazio), ‘12mln per contrastare il fenomeno’ Video News Bullismo: Giusy Versace, ‘sport strumento di educazione, formazione e inclusione’ Video News Bullismo: Chieffo (Gemelli), ‘famiglie riescano ad avvicinare i loro figli’ Video News Bullismo: Martino (Ps), ‘con app Youpol segnalazioni anche anonime’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 27.6 ° C 28.5 ° 26.6 ° 37 % 3.1kmh 20 % Gio 27 ° Ven 29 ° Sab 29 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Ultimi articoli Lavoro Lavoro, Roccella: “Piccolo balzo accesso donne, strada giusta” Salute e Benessere L’epidemia di Ebola “preoccupa più di quelle precedenti. Ci sono le premesse perché duri”, la testimonianza della dottoressa italiana di Msf Cultura ed Eventi ‘FantasticHandicap 2026’, a Carrara torna il concorso letterario dedicato all’inclusione Cultura ed Eventi Pinocchio arriva a Firenze: spettacoli, notti al museo e laboratori per insegnare ai bambini a riconoscere le fake news Lavoro Dal manifatturiero al finance, la tecnologia ridefinisce le competenze ma difficili da reperire SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Confindustria, l’Assemblea 2026 Video News Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa” Video News Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026 Video news Video News Confindustria, l’Assemblea 2026 Video News Festa della Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di libertà intrecciati alla storia dell’Europa” Video News Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026