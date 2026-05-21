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Trovato con la cocaina nell’auto a un controllo a Colle Val d’Elsa: in manette

Nei guai un 33enne di origini marocchine: attenderà il giudizio ai domiciliari dopo la convalida del fermo

Cronaca
REDAZIONE
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carabinieri a Colle Val d'Elsa (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

POGGIBONSI – Nel pomeriggio di ieri (19 maggio) nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggibonsi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 33enne di origini marocchine, regolarmente residente in provincia di Siena.

I militari hanno intercettato e fermato l’uomo in Strada delle Lellere, a Colle di Val d’Elsa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura. L’atteggiamento guardingo del conducente ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito delle successive perquisizioni, personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 55 grammi di cocaina destinata allo spaccio sul mercato locale.

L’arrestato, su disposizione della procura di Siena, è stato condotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

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