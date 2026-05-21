Antonella Bundu e gli altri toscani Flotilla espulsi da Israele. Volo in Turchia, poi in Italia

Rilascio al via per i cinque toscani fermati da Israele in acque internazionali a bordo della Global Sumud Flotilla partita il 14 maggio e diretta verso Gaza.
I fiorentini Antonella Bundu e Dario Salvetti, esponente collettivo Gkn di Campi Bisenzio, i livornesi Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta, medico senese, dopo il volo a Istanbul giovedì 21 maggio raggiungeranno l’Italia.
Israele ha espulso tutti i 430 attivisti arrestati, di cui 29 italiani.
Dopo averli mostrati in un hangar all’interno del porto di Ashdod con le mani legate dietro la schiena ammassati in ginocchio, faccia a terra, circondati da agenti armati in un video choc diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir.
Video con le immagini agghiaccianti di Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali 2025, con i polsi stretti con fascette dietro la schiena, trascinata afferrata per il collo.
Mercoledì 20 maggio manifestazione in molte piazze italiane per il rilascio degli attivisti arrestati da Israele. Una marea di persone a Firenze
A confermare giovedì 21 maggio il rilascio dei 430 attivisti compresi i cinque toscani è Global Sumud Flotilla via social: “La partenza è prevista per il pomeriggio, attraverso l’aeroporto Umm Al Rashrash. Nonostante questa informazione è confermata da diverse fonti, la situazione può essere soggetta a variazioni”.
La Turchia ha annunciato giovedì 21 maggio l’invio di voli charter in Israele per rimpatriare centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati dalle autorità israeliane. “Abbiamo in programma di riportare in Turchia i nostri cittadini e i partecipanti che provengono da Paesi terzi tramite voli charter speciali che organizzeremo oggi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Tra gli attivisti arrestati ci sono 78 cittadini turchi.