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Antonella Bundu e gli altri toscani Flotilla espulsi da Israele. Volo in Turchia, poi in Italia

Liberazione per 430 attivisti Global Sumud Flotilla arrestati da Israele, legati e ammassati in ginocchio in un video choc diffuso via X da ministro Ben Gvir. Antonella Bundu con polsi legati dietro la schiena trascinata stretta al collo. Con Bundu al rientro Dario Salvetti, Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta. Firenze in piazza

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CINZIA GORLA
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Antonella Bundu e gli altri toscani Flotilla espulsi da Israele. Volo in Turchia, poi in Italia
Antonella Bundu, in una foto postata il giorno della partenza della Flotilla (Foto Fb Antonella Bundu)
2 ' di lettura

Rilascio al via per i cinque toscani fermati da Israele in acque internazionali a bordo della Global Sumud Flotilla partita il 14 maggio e diretta verso Gaza.

I fiorentini Antonella Bundu e Dario Salvetti, esponente collettivo Gkn di Campi Bisenzio, i livornesi Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta, medico senese, dopo il volo a Istanbul giovedì 21 maggio raggiungeranno l’Italia.

Israele ha espulso tutti i 430 attivisti arrestati, di cui 29 italiani.

 

Antonella Bundu legata e trascinata stretta al collo, video choc attivisti in ginocchio, Ben Gvir: "Benvenuti in Israele"
(Foto Fb Alessandro Franchi)

Dopo averli mostrati in un hangar all’interno del porto di Ashdod con le mani legate dietro la schiena ammassati in ginocchio, faccia a terra, circondati da agenti armati in un video choc diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir.

Antonella Bundu legata e trascinata stretta al collo, video choc attivisti Flotilla in ginocchio. Ben Gvir: "Benvenuti in Israele"
Frame video Ben Gvir (X)

 

Video con le immagini agghiaccianti di Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali 2025, con i polsi stretti con fascette dietro la schiena, trascinata afferrata per il collo.

Mercoledì 20 maggio manifestazione in molte piazze italiane per il rilascio degli attivisti arrestati da Israele. Una marea di persone a Firenze  

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “L’atteggiamento e le dichiarazioni del ministro del governo Netanyahu, Ben Gvir, così come quanto sta avvenendo in queste settimane, sono indegni per un Paese civile e democratico come l’Italia.
Parole gravissime che si traducono ogni giorno in comportamenti brutali, violenze, sopraffazione e continue violazioni dei più elementari diritti umani. Anche quanto accaduto con la Flotilla fermata in acque internazionali rappresenta un fatto inaccettabile, aggravato da dichiarazioni che alimentano odio e disumanità.
Di fronte a tutto questo non si può restare indifferenti. Quando la forza prende il posto del diritto, quando la crudeltà colpisce civili innocenti, donne e bambini, si supera un limite che la coscienza democratica non può accettare.
L’Italia democratica e civile si riconosce nelle parole del Presidente Sergio Mattarella, nel richiamo costante al rispetto del diritto internazionale, della dignità umana e della pace.
Basta con la logica dell’espansionismo, della violenza e della sopraffazione”.

A confermare giovedì 21 maggio  il rilascio dei 430 attivisti compresi i cinque toscani è Global Sumud Flotilla via social: “La partenza è prevista per il pomeriggio, attraverso l’aeroporto Umm Al Rashrash. Nonostante questa informazione è confermata da diverse fonti, la situazione può essere soggetta a variazioni”.

La Turchia ha annunciato giovedì 21 maggio l’invio di voli charter in Israele per rimpatriare centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati dalle autorità israeliane. “Abbiamo in programma di riportare in Turchia i nostri cittadini e i partecipanti che provengono da Paesi terzi tramite voli charter speciali che organizzeremo oggi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Tra gli attivisti arrestati ci sono 78 cittadini turchi.

 

© Riproduzione riservata

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