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Cambiaghi lavora ancora a parte

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Ultima partita stagionale al Dall’Ara per il Bologna, che chiuderà il campionato contro l’Inter campione d’Italia. Una sfida che servirà anche a Vincenzo Italiano per iniziare a disegnare il futuro rossoblù, tra scelte di formazione, esperimenti e gestione degli acciaccati. 

Le attenzioni principali restano sulle condizioni di Nicolò Cambiaghi. L’esterno offensivo anche ieri ha lavorato a parte e spera ancora di riuscire a rientrare almeno tra i convocati per la sfida di sabato alle 18, ma il suo recupero resta complicato. Lo staff medico continua a monitorarlo giorno dopo giorno e oggi il giocatore ha svolto ancora un programma differenziato. La sensazione però è che Italiano possa decidere di non rischiarlo. Cambiaghi infatti è diffidato e un eventuale giallo contro l’Inter gli farebbe saltare la prima giornata del prossimo campionato.
 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

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