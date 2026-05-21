La Ue taglia le previsioni economiche, crescita dimezzata per l’Italia Video News 21 Maggio 2026 17:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News L’Ucraina ha colpito il sito dell’Fsb russo nel Kherson – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Le notizie del mese sull’attività diplomatica italiana Video News Formazione: costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti Video News Intelligenza artificiale: l’AI diventa uno strumento operativo nella vendita Video News Evoluzione personale: cambiare mentalità per affrontare il mercato in modo nuovo Video News Team e leadership: coinvolgere lo staff per costruire una cultura aziendale condivisa Video News Farmaceutica: Urso (ministro), “più investimenti e semplificazioni per rafforzare la farmaceutica” Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘ricerca e investimenti a rischio spostamento verso gli Usa’ Video News Farmaci, Magrelli (Aifa), “contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti” Video News Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità Video News Formazione, AI e vendita, al via il primo metodo italiano che integra l’intelligenza artificiale Carica altri Firenze poche nuvole enter location 26.8 ° C 27.4 ° 26.4 ° 39 % 4kmh 20 % Gio 26 ° Ven 29 ° Sab 29 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Ultimi articoli Motori Genesis, dopo circuito nei golf club brand accelera su mercato Italia Sport nazionale Cambiaghi lavora ancora a parte Politica Antonella Bundu e gli altri toscani Flotilla espulsi da Israele. Volo in Turchia, poi in Italia Tecnologia Spotify lancia Reserved, negli Usa biglietti dei concerti senza fatica per i fan Cronaca Trovato con la cocaina nell’auto a un controllo a Colle Val d’Elsa: in manette SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News L’Ucraina ha colpito il sito dell’Fsb russo nel Kherson – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Le notizie del mese sull’attività diplomatica italiana Video News Formazione: costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti Video news Video News L’Ucraina ha colpito il sito dell’Fsb russo nel Kherson – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Le notizie del mese sull’attività diplomatica italiana Video News Formazione: costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti