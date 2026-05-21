27.6 C
Firenze
giovedì 21 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, Chivu ne risparmia quattro a Bologna

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Non solo Hakan Calhanoglu, già in patria in vista dei prossimi Mondiali, ma anche altri giocatori dell’Inter, che prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo, non saranno in campo sabato in campionato contro il Bologna. 

Come infatti concordato col tecnico Cristian Chivu, saranno anche Manuel Akanji, Denzel Dumfries e Marcus Thuram a essere risparmiati al Dall’Ara; tutti “liberati” dal trainer nerazzurro per avere qualche giorno di riposo prima dell’inizio del mondiale.  

E così la gara di sabato a Bologna potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera alcuni giovani della formazione Under23 nerazzurra: da Mosconi a Cocchi, passando per Berenbruch, Alexiou, Bovo, Topalovic, Cinquegrano e Spinaccè.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.6 ° C
28.5 °
26.6 °
37 %
3.1kmh
20 %
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2516)ultimora (1252)Video Adnkronos (457)ImmediaPress (270)lavoro (126)salute (96)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati