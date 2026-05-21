Inter, Chivu ne risparmia quattro a Bologna

(Adnkronos) – Non solo Hakan Calhanoglu, già in patria in vista dei prossimi Mondiali, ma anche altri giocatori dell’Inter, che prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo, non saranno in campo sabato in campionato contro il Bologna.
Come infatti concordato col tecnico Cristian Chivu, saranno anche Manuel Akanji, Denzel Dumfries e Marcus Thuram a essere risparmiati al Dall’Ara; tutti “liberati” dal trainer nerazzurro per avere qualche giorno di riposo prima dell’inizio del mondiale.
E così la gara di sabato a Bologna potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera alcuni giovani della formazione Under23 nerazzurra: da Mosconi a Cocchi, passando per Berenbruch, Alexiou, Bovo, Topalovic, Cinquegrano e Spinaccè.
Fantacalcio.it per Adnkronos
—
sport/fantacalcio
webinfo@adnkronos.com (Web Info)