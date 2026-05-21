Genesis, dopo circuito nei golf club brand accelera su mercato Italia

(Adnkronos) – Con la tappa al Golf Club Carimate, dopo gli appuntamenti di Padova e Roma, si è concluso il Genesis European Golf Cup, una iniziativa nel circuito amatoriale europeo che ha voluto – soprattutto nel nostro paese – avvicinare il brand premium del gruppo Hyundai a un target di clientela in linea con i valori del marchio. “Il golf è per Genesis un ambiente naturale in cui costruire relazioni autentiche, perché unisce attenzione, concentrazione e cura del dettaglio: valori molto vicini al nostro modo di interpretare il rapporto con gli ospiti. Dopo Padova e Roma, Carimate rappresenta un ulteriore momento importante nel percorso di sviluppo del Brand in Italia e nel dialogo con il pubblico italiano”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Presente in diversi Paesi europei, il circuito – che coinvolge sei sedi in quattro Paesi – si inserisce nella più ampia strategia internazionale con cui il brand rafforza il proprio legame con il mondo del golf, affiancandosi alle partnership globali del Brand nei principali appuntamenti professionistici internazionali, tra cui il Genesis Scottish Open nel Regno Unito e il Genesis Invitational negli Stati Uniti.

Nella tappa lombarda, come in quella veneta e laziale, gli ospiti dei golf club hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino la gamma Genesis disponibile per il mercato italiano attraverso attività di test drive dedicate. Fondata a Seul nel 2015, Genesis – dopo oltre un decennio di sviluppo a livello internazionale – ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a gennaio, ed ha appena inaugurato a Padova il primo showroom per il nostro mercato mentre il secondo aprirà a Roma entro l’estate.

Per l’Italia la gamma di lancio – 100% elettrica – vede in listino due suv, GV60 e Electrified GV70, e una berlina, l’Electrified G80. Comuni a tutti i tre modelli, l’attenzione ai particolari e la ricerca della qualità, a partire dai materiali, con una proposta tecnologicamente avanzata, che – grazie alla architettura a 800 V – permette di abbattere i vincoli sui tempi di ricarica. Soprattutto per GV60 (listino che parte da 56.400 euro) e Gv70 (da 69.900 euro) la concorrenza si fa affollata di giorno in giorno, ma l’idea, spiegano in Genesis, è quella di “rompere gli schemi ma con armonia e con eleganza atletica”, offrendo confort e ‘peace of mind’, nel segno del ‘Son-nim’, ovvero il concetto di ospitalità alla coreana. Al volante tutti e tre i modelli si distinguono per il composto dinamismo e lo scatto felino, sin dalle versioni meno potenti – si fa per dire – come la GV60 da 229 CV (ma ci sono anche versioni da 318 e 490 cv). Al top la Electrified G80, un ‘oggetto’ per pochi, berlina di rappresentanza del segmento che da 81.800 euro offre tutto quello che un cliente premium si attende.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)