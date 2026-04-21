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MINI e Paul Smith in una nuova special edition

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
MINI sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il proprio dialogo con il mondo del design e presenta, insieme a Sir Paul Smith, l’installazione immersiva “A Garden of Curiosity” con la nuova MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition.
 

Per ripercorrere la storia con lo stilista MINI esibisce la Paul Smith 40th Anniversary Mini del 1999 ( disegnata da 86 strisce in ben 26 colori), la MINI Strip by Paul Smith del 2021 e l’ultima Cooper dell’Edition attuale. 

Per l’occasione Holger Hampf, Head of MINI Design ha dichiarato: “Paul Smith e MINI si completano perfettamente, come dimostra ancora una volta questa collaborazione. Ci unisce la passione per il design, e il nostro entusiasmo condiviso per l’artigianato, l’innovazione e l’individualità rende “A Garden of Curiosity” un’esperienza ricca di colori, suoni ed espressività”.
 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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