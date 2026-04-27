Tentano il colpo in un appartamento al Campo di Marte: uno fugge, l’altro finisce in manette

FIRENZE – Nella tarda serata di venerdì (24 aprile) una pattuglia del Comando stazione dei carabinieri di Firenze Campo di Marte ha arrestato in flagranza di reato un 38enne di origine albanese – senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine – per l’ipotesi di tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale.

I militari allertati dalla segnalazione di alcuni residenti che avevano notato due figure sospette armeggiare vicino la finestra di un appartamento, giungevano nei pressi dell’immobile dove notavano i due che, alla vista della pattuglia, si davano alla fuga nelle vie del quartiere. I carabinieri hanno rincorso i due individui riuscendo a rintracciarne uno che si era nascosto tra due auto in sosta, che vistosi scoperto ha minacciato i militari puntandogli contro un grosso cacciavite. La prontezza e la tempestività degli operanti ha consentivo di disarmare e bloccare l’uomo in pochi istanti, e da un controllo che veniva fatto, l’uomo è stato trovato anche in possesso di una torcia e un paio di guanti anti taglio.

A seguito dell’udienza di convalida celebrata nella mattinata di ieri (26 aprile), l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto nei confronti dell’uomo applicando la misura della custodia cautelare in carcere.