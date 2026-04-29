Prima Assicurazioni lancia la campagna “Tu, Prima” con José Mourinho Video News 29 Aprile 2026 11:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l’ipoparatiroidismo cronico Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) ‘con palopegteriparatide meno farmaci’ Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio), ‘palopegteriparatide è una svolta per Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Frasoldati (Ame) ‘con palopegteriparatide controllo patologia in Video News Bernacchi (Prima Assicurazioni), ‘nuova campagna con Mourinho ribadisce centralità cliente’ Video News Ottathycal (Prima Assicurazioni), ‘cliente chiede ottimo servizio e prezzo adeguato’ Video News Violenza sulle donne, Scuderi (Avs): “Dietro la scusa del dissenso la destra protegge lo stupratore” Video News BILANCIO UE, PROCACCINI (FDI): “NO A NUOVE TASSE, MFF TROPPO ‘GREEN DEAL’” Video News Re Carlo e la battuta a Trump: “Parli inglese grazie a noi” Video News RISO, POLATO (FDI): “500MILA TONNELLATE A DAZIO ZERO: NIENTE SALVAGUARDIA, RISCHIO QUALITÀ SCARSA” Video News VIOLENZA DONNE, DONAZZAN (FDI): “DIBATTITO STRIDENTE E VIOLENTO: AL CENTRO LA DONNA, NON IDEOLOGIA” Video News Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) “Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 21.6 ° C 24.1 ° 21 ° 32 % 1.3kmh 100 % Mer 25 ° Gio 20 ° Ven 20 ° Sab 26 ° Dom 24 ° Ultimi articoli Lavoro Decreto Lavoro, Nuova Collaborazione: grave esclusione domestico, così si ignora pilastro welfare Lavoro Trasporto aereo, Condor compie 70 anni e in Italia inaugura una nuova rotta su Venezia Lavoro Sostenibilità, Federlegnoarredo e Assorestauro siglano intesa per valorizzare il patrimonio edilizio storico Finanza Mercati in stallo. Sull’Europa avanza lo spettro della stagflazione Salute e Benessere Angioedema ereditario, Aifa estende uso lanadelumab dai 2 anni di età SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l’ipoparatiroidismo cronico Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) ‘con palopegteriparatide meno farmaci’ Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio), ‘palopegteriparatide è una svolta per Video news Video News Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l’ipoparatiroidismo cronico Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) ‘con palopegteriparatide meno farmaci’ Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio), ‘palopegteriparatide è una svolta per