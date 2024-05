Salvini e Ceccardi contestati a Prato: “Lega avanti a testa alta”

Salvini via social: “Prato, dieci manifestanti scarsi contro la Lega e contro di me, inneggiano a ‘Gesù trans morto per la nostra libertà’ e ‘Scuole chiuse per Ramadan, non per Natale’.

Ma chi sono queste?? E, soprattutto, in che dimensione mentale vivono secondo voi???”

Susanna Ceccardi via social: “Eccoli qua, a Prato, i soliti sinistri contestatori che vorrebbero imbavagliare la democrazia e il libero pensiero. Uomini e donne che insultano, minacciano, agitano cartelli con scritte inqualificabili e rifiutano il confronto con chi non è dalla loro parte. Qualcuno vorrebbe scagliarsi fisicamente contro di me. Ma se credono di farmi paura, si sbagliano di grosso. Io e la Lega andiamo avanti a testa alta, convinte delle nostre idee e fiere delle nostre radici e dei nostri valori, pronte a cambiare l’Europa”

Comitato 25 Aprile Prato via social: “Oggi abbiamo contestato Salvini insieme alla compagna di Non Una di Meno Prato e di Sudd cobas Prato Firenze . Hanno cercato di non farci arrivare davanti all’Hop ‘n Drop, dov’era ospitato l’evento. Hanno detto che non potevamo parlare al megafono. Hanno provato a toglierci il nostro spazio. Ma alla fine, caro Salvini e cara amica di Salvini, noi siamo rimasti lì a lungo, a raccontare il tipo di comunità che desideriamo. Siamo rimasti a presidiare le strade, per un presente antifascista, anticapitalista e transfemminista. Caro Salvini, mentre i sostenitori accorsi per sentirti parlare ci infamavano, siamo stati grido altissimo e feroce e forse ha pure un po’ funzionato. Perché invece di passare dalla porta principale, sei entrato nel locale dal retro.