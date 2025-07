Regionali Toscana 2025, sindaco Lorenzo Falchi: “Mi candido per trasmettere nostro orgoglio e coraggio”

SESTO FIORENTINO – Regionali Toscana 2025, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze annuncia la candidatura alle elezioni regionali.

Con lo stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale israeliano in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino. Come aveva spiegato Falchi, “Il boicottaggio, la pressione economica sul governo israeliano, è lo strumento pacifico più potente che abbiamo contro il genocidio a Gaza e come Comune di Sesto Fiorentino abbiamo deciso di utilizzarlo per far sentire il nostro grido di dolore”.