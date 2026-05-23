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Energia, Lorenzoni: “Oggi chi autoproduce sfida i grandi fornitori”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Oggi i migliori concorrenti dei fornitori di energia sono i consumatori, perché quando si autoproducono l’energia, che sia elettrica o termica, riescono ad essere più competitivi rispetto ai grandi fornitori di energia”. Così Arturo Lorenzoni, docente di Energy Economics e Electricity Market all’Università di Padova, è intervenuto al panel “I nuovi mestieri dell’energia” al Festival dell’economia di Trento, parlando di “rivoluzione copernicana” in corso nel rapporto tra consumatori e produttori di energia. “Non si vende più un bene ma un servizio – ha aggiunto l’esperto – allora ecco che le grandi imprese e le grandi utility che hanno caratterizzato il XX secolo, oggi hanno una penalizzazione competitiva, perché ci sono delle diseconomie di scala nelle imprese di grandi dimensioni”. “Saranno le aggregazioni di consumatori stessi gli elementi di innovazione e di creazione di valore nel mercato dell’energia”, ha concluso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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