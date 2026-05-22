Elezioni, è il giorno degli appelli prima del silenzio elettorale: si vota in 20 Comuni toscani

FIRENZE – La macchina elettorale si mette in moto in Toscana per una tornata di amministrative che vedrà i cittadini alle urne i prossimi 24 e 25 maggio. Riflettori accesi soprattutto su tre capoluoghi di provincia: Prato, Pistoia e Arezzo. Nei primi due casi si tratterà di un voto anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato per ragioni di diversa natura: il primo per le dimissioni della sindaca Pd, indagata dalla procura per corruzione, il secondo per l’elezioni di Alessandro Tomasi in consiglio regionale..

Il sistema elettorale prevede nei Comuni con più di 15mila abitanti che, qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco riesca a superare la soglia del 50% più uno delle preferenze al primo turno, si renderà necessario il ballottaggio tra i due nomi più votati, già fissato per le giornate del 7 e 8 giugno.

La stessa regola del doppio turno si applicherà anche ad altri quattro importanti centri toscani con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove la sfida politica si preannuncia particolarmente serrata: si tratta di Figline Incisa e Sesto Fiorentino in provincia di Firenze, Cascina nel pisano e Viareggio per la provincia di Lucca.

Scenario completamente diverso, invece, per gli altri tredici comuni toscani chiamati al rinnovo delle cariche locali, tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. In questi centri la partita si giocherà in un unico turno e il nome del nuovo sindaco sarà ufficiale già nel pomeriggio di lunedì (25 maggio). Tra le realtà al voto figurano Lucignano in provincia di Arezzo e Sorano nel grossetano. La provincia di Massa Carrara vedrà alle urne i cittadini di Montignoso, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana, mentre per la provincia di Livorno si voterà a Capraia Isola, noto per essere il paese meno popoloso dell’intera Toscana.

Le urne si apriranno anche in Lucchesia, precisamente a Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana e Sillano Giuncugnano. Chiudono l’elenco dei piccoli comuni al voto Calci, Fauglia e Orciano Pisano in provincia di Pisa, e infine Uzzano per il territorio pistoiese.

Una mappa elettorale variegata che promette di ridefinire gli equilibri politici di gran parte della regione.