Dà in escandescenze e reagisce al controllo della polizia e finisce in commissariato

CARRARA – Le volanti della polizia di Carrara hanno arrestato un giovane di nazionalità marocchina resosi responsabile dei delitti di resistenza, violenza e lesioni continuate ai danni di pubblici ufficiali.

Nel dettaglio, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa relativa ad un soggetto, in forte stato di agitazione, che stava creando problemi all’interno di un autobus di linea in piazza Menconi, a Marina di Carrara, si è innescato il tempestivo intervento di una pattuglia delle volanti che si è portata immediatamente sul posto.

Il soggetto si presentava in evidente stato di escandescenza ed ubriachezza e aveva atteggiamenti aggressivi e violenti. Lo stesso, infatti, è stato notato mentre sferrava ripetuti calci contro una bicicletta parcheggiata nelle vicinanze, arrecando disturbo e creando una concreta situazione di pericolo e disagio per le persone presenti. Gli operanti hanno tentato sin da subito di instaurare un dialogo con il soggetto per riportarlo alla calma, senza tuttavia ottenere alcun esito positivo, in quanto lo stesso si mostrava agitato e insofferente al controllo di polizia, rifiutando altresì di fornire le proprie generalità, assumendo un atteggiamento fortemente oppositivo, proferendo frasi offensive e provocatorie nei confronti degli operatori e del personale medico, nel frattempo intervenuto. Per contenere il soggetto e garantirne al contempo l’incolumità, l’intervento è stato coadiuvato dall’ausilio di un’ulteriore pattuglia dell’Arma dei carabinieri.

Lo straniero si è rifiutato di salire a bordo dell’autovettura di servizio, e ha cercato ripetutamente di divincolarsi, colpendo gli operatori di Polizia con spinte, sferrando calci nei loro confronti e contro la portiera della Volante; anche una volta a bordo tentava la fuga, riuscendo ad aprire la portiera e scagliandosi verso gli operatori, sferrava loro calci e pugni.

Gli agenti di polizia, con l’ausilio di altro personale intervenuto, sono riusciti con fatica a bloccare l’azione dello straniero con l’utilizzo delle manette di sicurezza in loro dotazione e accompagnare il soggetto straniero al commissariato di Carrara dove ha continuato a mantenere atteggiamenti aggressivi e provocatori nei confronti degli operatori.

Da controlli effettuati è risultato già noto per reati di natura predatoria, nonché oggetto di diversi rintracci. Nel corso della sua permanenza sul territorio nazionale il cittadino straniero si sarebbe già reso responsabile di altri episodi analoghi, connotati da condotte particolarmente violente nei confronti di pubblici ufficiali.

È stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, sottoposto a temporanea custodia presso la locale cella di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. Questa, celebrata il giorno successivo, ha avuto esito confermativo di corretta esecuzione restrittiva ed ha portato all’irrogazione di misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Massa-Carrara