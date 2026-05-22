FiPiLi chiusa tutta la notte: ecco dove e quando scatterà lo stop

SANTA CROCE SULL’ARNO – Nuova notte di disagi in arrivo per gli automobilisti che percorrono la superstrada Firenze-Pisa-Livorno.
Dalle 22 di lunedì (26 maggio) alle 6 di martedì 27 scatterà infatti una chiusura totale in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra gli svincoli di Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Val d’Arno.
Lo stop alla circolazione si renderà necessario per permettere un intervento tecnico sulla rete elettrica interrata in corrispondenza del cavalcavia al km 42+670.
I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica sotto la carreggiata e, per motivi di sicurezza, sarà indispensabile bloccare completamente il traffico durante le operazioni.
Nel corso della notte i veicoli verranno deviati sulla viabilità ordinaria, con possibili rallentamenti soprattutto in prossimità degli svincoli interessati dalla chiusura.