25.9 C
Firenze
venerdì 22 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Patto stabilità, Zingaretti (Pd): “Lettera Meloni è timbro sul fallimento del governo”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.9 ° C
27.4 °
24.9 °
39 %
2.6kmh
0 %
Ven
27 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
32 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2436)ultimora (1234)Video Adnkronos (431)ImmediaPress (259)lavoro (115)salute (96)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati