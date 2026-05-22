Patto stabilità, Zingaretti (Pd): “Lettera Meloni è timbro sul fallimento del governo” Video News 22 Maggio 2026 10:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all’energia pulita Video News ROAD compie tre anni: al Gazometro di Roma prende forma il laboratorio della mobilità del futuro Video News Innovazione: Bertogna (Unimore), ‘Europa indietro su guida autonoma: servizi investimenti e Video News Innovazione: Voltaggio (Road), ‘Il distretto tecnologie per città intelligenti e sicure’ Video News Innovazione: Granata (Road), ‘Innovazione e nuove competenze per la transizione al Gazometro di Video News Il sosia di Trump in Bangladesh: un bufalo albino capellone Video News Periferie e infanzia, a Roma la biennale IMPOSSIBILE 2026 di Save the Children Video News Formazione continua: investire sulle persone per far crescere l’azienda Video News Roma: Gualtieri, ‘rigenerazione periferie sia anche sociale e culturale’ Video News Infanzia: Tesauro, ‘serve una legge per spazi socio-educativi nelle periferie’ Video News Infanzia: Milano, ‘un minore su 10 vive in aree urbane fragili’ Video News Rotocalco n° 20 del 20 maggio 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.9 ° C 27.4 ° 24.9 ° 39 % 2.6kmh 0 % Ven 27 ° Sab 29 ° Dom 29 ° Lun 32 ° Mar 34 ° Ultimi articoli Cronaca Morto il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Cordoglio anche in Toscana Economia Quattordicesima 2026, a chi spetta davvero e quando arriva Cronaca Dalla scuola all’orientamento al lavoro: a Lucca un progetto per affiancare i migranti Lavoro Durigon: “Vannacci? No a campi larghi seguendo i sondaggi” Tecnologia Stellantis accelera sul software con Qualcomm per l’auto del futuro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all’energia pulita Video News ROAD compie tre anni: al Gazometro di Roma prende forma il laboratorio della mobilità del futuro Video News Innovazione: Bertogna (Unimore), ‘Europa indietro su guida autonoma: servizi investimenti e Video news Video News Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all’energia pulita Video News ROAD compie tre anni: al Gazometro di Roma prende forma il laboratorio della mobilità del futuro Video News Innovazione: Bertogna (Unimore), ‘Europa indietro su guida autonoma: servizi investimenti e