Rotocalco n° 20 del 20 maggio 2026 Video News 21 Maggio 2026 18:08 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News La Ue taglia le previsioni economiche, crescita dimezzata per l’Italia Video News L’Ucraina ha colpito il sito dell’Fsb russo nel Kherson – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Le notizie del mese sull’attività diplomatica italiana Video News Formazione: costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti Video News Intelligenza artificiale: l’AI diventa uno strumento operativo nella vendita Video News Evoluzione personale: cambiare mentalità per affrontare il mercato in modo nuovo Video News Team e leadership: coinvolgere lo staff per costruire una cultura aziendale condivisa Video News Farmaceutica: Urso (ministro), “più investimenti e semplificazioni per rafforzare la farmaceutica” Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘ricerca e investimenti a rischio spostamento verso gli Usa’ Video News Farmaci, Magrelli (Aifa), “contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti” Video News Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità Carica altri Firenze poche nuvole enter location 26.8 ° C 27.4 ° 26.4 ° 39 % 4kmh 20 % Gio 26 ° Ven 29 ° Sab 29 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Ultimi articoli Motori Genesis, dopo circuito nei golf club brand accelera su mercato Italia Sport nazionale Cambiaghi lavora ancora a parte Politica Antonella Bundu e gli altri toscani Flotilla espulsi da Israele. Volo in Turchia, poi in Italia Tecnologia Spotify lancia Reserved, negli Usa biglietti dei concerti senza fatica per i fan Cronaca Trovato con la cocaina nell’auto a un controllo a Colle Val d’Elsa: in manette SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News La Ue taglia le previsioni economiche, crescita dimezzata per l’Italia Video News L’Ucraina ha colpito il sito dell’Fsb russo nel Kherson – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Le notizie del mese sull’attività diplomatica italiana Video news Video News La Ue taglia le previsioni economiche, crescita dimezzata per l’Italia Video News L’Ucraina ha colpito il sito dell’Fsb russo nel Kherson – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Le notizie del mese sull’attività diplomatica italiana