Quattordicesima 2026, a chi spetta davvero e quando arriva

La quattordicesima 2026 torna anche quest’anno come una delle mensilità aggiuntive più attese, soprattutto da pensionati e lavoratori dipendenti che ne hanno diritto.
Ma attenzione: a differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta a tutti.
Per i pensionati si tratta infatti di una misura prevista dalla legge e pagata direttamente dall’Inps, mentre per i lavoratori dipendenti dipende esclusivamente dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.
Quando arriva la quattordicesima 2026
Per i pensionati il pagamento principale arriverà nel mese di luglio 2026, insieme alla pensione mensile.
Chi invece compirà 64 anni entro il 31 dicembre 2026 potrà riceverla successivamente con il conguaglio di dicembre.
Per i lavoratori dipendenti, invece, la data cambia a seconda del contratto nazionale applicato: nella maggior parte dei casi viene erogata tra giugno e luglio.
A chi spetta
Per ricevere la quattordicesima Inps bisogna rispettare alcuni requisiti precisi:
- aver compiuto almeno 64 anni;
- percepire una pensione gestita dall’Inps;
- avere un reddito entro determinate soglie.
La mensilità aggiuntiva spetta infatti soltanto ai pensionati con redditi medio-bassi.
Per i lavoratori dipendenti, invece, tutto dipende dal contratto collettivo nazionale. Alcuni settori la prevedono, altri no.
Ad esempio, molti contratti industriali e della pubblica amministrazione non includono la quattordicesima.
Quanto spetta
Gli importi cambiano in base ai contributi versati e al reddito.
Nel 2026 il trattamento minimo Inps è pari a circa 598 euro mensili e viene utilizzato come riferimento per calcolare le soglie.
La quattordicesima può andare da circa 196 euro fino a un massimo di 504 euro per i pensionati con redditi più bassi e una lunga anzianità contributiva.
Per i lavoratori dipendenti, invece, l’importo corrisponde generalmente a una mensilità aggiuntiva dello stipendio lordo.
Come viene tassata
Per i pensionati la quattordicesima è esentasse: viene pagata direttamente netta dall’Inps e non deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi.
Per i lavoratori dipendenti, invece, viene tassata come un normale reddito da lavoro e quindi soggetta alle trattenute Irpef.