Dalla scuola all’orientamento al lavoro: a Lucca un progetto per affiancare i migranti

LUCCA – Un progetto dedicato al supporto e all’inclusione dei migranti, con attività che spaziano dall’aiuto scolastico all’orientamento al lavoro. È l’iniziativa Al fianco di chi migra promossa da Confcooperative Toscana nell’ambito del Servizio Civile Regionale della Toscana.
Nel territorio lucchese sarà disponibile una postazione a Bagni di Lucca, con candidature aperte fino al 10 giugno alle 12.
L’obiettivo del progetto è offrire ai giovani un’esperienza concreta all’interno di servizi educativi, assistenziali e sociali rivolti alle persone migranti.
Chi parteciperà potrà affiancare le attività di supporto per l’accesso ai servizi sanitari, legali e amministrativi, ma anche collaborare nelle iniziative scolastiche e di doposcuola dedicate ai minori.
Per i migranti maggiorenni sono previste inoltre attività di orientamento al lavoro e accompagnamento nei percorsi di inclusione sociale.
Il bando regionale mette complessivamente a disposizione 2.396 posti in tutta la Toscana attraverso il progetto GiovaniSì.
Possono presentare domanda giovani tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, purché non occupati oppure inattivi. È possibile partecipare anche frequentando un percorso di studi.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma regionale utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica o Carta sanitaria elettronica.
Confcooperative Toscana ha inoltre attivato uno sportello gratuito per aiutare i candidati nella compilazione delle domande.