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Dalla scuola all’orientamento al lavoro: a Lucca un progetto per affiancare i migranti

Confcooperative Toscana cerca giovani tra 18 e 29 anni per attività di inclusione sociale e assistenza nel territorio lucchese

Cronaca
REDAZIONE
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crediti: Confcooperative Toscana - Ufficio Stampa
1 ' di lettura

LUCCA – Un progetto dedicato al supporto e all’inclusione dei migranti, con attività che spaziano dall’aiuto scolastico all’orientamento al lavoro. È l’iniziativa Al fianco di chi migra promossa da Confcooperative Toscana nell’ambito del Servizio Civile Regionale della Toscana.

Nel territorio lucchese sarà disponibile una postazione a Bagni di Lucca, con candidature aperte fino al 10 giugno alle 12.

L’obiettivo del progetto è offrire ai giovani un’esperienza concreta all’interno di servizi educativi, assistenziali e sociali rivolti alle persone migranti.

Chi parteciperà potrà affiancare le attività di supporto per l’accesso ai servizi sanitari, legali e amministrativi, ma anche collaborare nelle iniziative scolastiche e di doposcuola dedicate ai minori.

Per i migranti maggiorenni sono previste inoltre attività di orientamento al lavoro e accompagnamento nei percorsi di inclusione sociale.

Il bando regionale mette complessivamente a disposizione 2.396 posti in tutta la Toscana attraverso il progetto GiovaniSì.

Possono presentare domanda giovani tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, purché non occupati oppure inattivi. È possibile partecipare anche frequentando un percorso di studi.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma regionale utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica o Carta sanitaria elettronica.

Confcooperative Toscana ha inoltre attivato uno sportello gratuito per aiutare i candidati nella compilazione delle domande.

© Riproduzione riservata

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