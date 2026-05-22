25.9 C
Firenze
venerdì 22 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali 2026, Inghilterra annuncia i convocati: tre esclusioni eccellenti

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati per i prossimi Mondiali 2026. Presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, tre le esclusioni eccellenti: Palmer, Foden e Alexander-Arnold. L’Inghilerra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia per poi affrontare Ghana e Panama.  

Questo l’elenco dei convocati: Portieri: Pickford(Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), Trafford (Manchester City).  

Difensori: Burn (Newcastle), Guehi(Manchester City), James (Chelsea), Konsa (Aston Villa), Livramento (Newcastle), O’Reilly (Manchester City), Quansah (Bayer Leverkusen), Spence (Tottenham), Stones (Manchester City). 

Centrocampisti: Anderson (Nottingham Forest), Bellingham (Real Madrid), Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Mainoo (Manchester United), Rice (Arsenal), Rogers (Aston Villa).  

Attaccanti: Gordon (Newcastle), Kane (Bayern Monaco), Madueke (Arsenal), Rashford (Barcellona), Saka (Arsenal), Toney (Al-Ahli), Watkins (Aston Villa).  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.9 ° C
27.4 °
24.9 °
39 %
2.6kmh
0 %
Ven
27 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
32 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2468)ultimora (1250)Video Adnkronos (435)ImmediaPress (261)lavoro (117)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati