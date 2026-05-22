Spray al peperoncino spruzzato a scuola, attimi di apprensione al Buonarroti di Arezzo: tre in ospedale

AREZZO – Attimi di grande apprensione e una classe evacuata questa mattina all’istituto tecnico Buonarroti di Arezzo, dove lo spray al peperoncino è tornato a colpire all’interno delle mura scolastiche.

L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 11,20, facendo scattare immediatamente il protocollo per le maxiemergenze a causa del numero elevato di persone potenzialmente coinvolte.

La sostanza urticante è stata spruzzata per motivi ancora in corso di accertamento all’interno di un’aula in quel momento occupata da circa venti alunni. In pochi istanti l’aria è diventata irrespirabile, scatenando attacchi di tosse, bruciore agli occhi e panico tra i ragazzi. La dirigenza scolastica ha avviato subito le procedure di evacuazione della stanza mentre sul posto convergevano i primi soccorsi.

Data la natura dell’evento, la centrale del 118 ha fatto intervenire l’automedica di Arezzo e ha allertato il gruppo maxiemergenza, giunto sul posto con un’auto infermieristica. In supporto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca di Arezzo per prestare le prime cure sul posto a tutti gli studenti che presentavano sintomi da intossicazione. Al termine dei controlli, tre studenti che accusavano i disturbi più severi sono stati caricati in ambulanza e trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Alll’istituto scolastico sono intervenute anche le forze dell’ordine per raccogliere le testimonianze che aiutino a individuare il responsabile del gesto.