Trovato con la ketamina e in sella a un motorino rubato: arrestato un ventenne

SIENA – La polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di vent’anni, di origini marocchine e cittadino italiano, trovato in possesso di 50 grammi di ketamina, nascosta sotto alla sella di uno scooter provento di furto.

L’operazione della Squadra Mobile della Questura di Siena è avvenuta durante un servizio di monitoraggio del territorio, finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di droga e dei reati predatori, specie nelle zone del centro storico.

I poliziotti hanno fermato il ragazzo mentre percorreva le strade del centro a bordo di uno scooter che, dagli immediati accertamenti, è risultato essere stato rubato nei giorni precedenti.

La successiva perquisizione del mezzo, ha poi consentito agli investigatori di rinvenire sotto alla sella circa 50 grammi di ketamina pura, sostanza stupefacente sintetica considerata particolarmente pericolosa e diffusa soprattutto nei circuiti dello spaccio giovanile e della movida notturna.

Durante il controllo, hanno inoltre trovato nel portafoglio del giovane una carta di credito intestata a un’altra persona,elemento che ha portato gli investigatori ad approfondire ulteriormente la sua posizione.

Il ventenne, già noto alle forze dell’ordine, all’esito degli accertamenti, è stato arrestato in flagranza di reato e denunciato anche per ricettazione in relazione al motociclo rubato, poi restituito al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’esito del giudizio di convalida dell’arresto, il Gip ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di allontanamento dal territorio del comune di residenza, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di permanenza domiciliare in orario notturno.

Nei suoi confronti il questore Ugo Angeloni ha inoltre emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Siena per 4 anni.