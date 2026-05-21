Hashish, cocaina e armi nascoste: arrestato un 51enne a Pisa

PISA – Oltre 800 grammi di hashish, cocaina, contanti e armi detenute illegalmente. È quanto scoperto dalla polizia di Pisa durante una serie di perquisizioni che hanno portato all’arresto di un uomo di 51 anni già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti avrebbero ricevuto informazioni sulla presenza di alcune armi nascoste in un fondo agricolo nella zona di Sant’Ermete.

Gli investigatori della squadra volante e della squadra mobile avrebbero così individuato due fucili, una pistola e oltre cento munizioni, alcune delle quali ritenute provento di furto.

Le successive perquisizioni effettuate nei luoghi nella disponibilità del 51enne avrebbero inoltre permesso di trovare 30 grammi di cocaina, alcune dosi di marijuana e più di 6mila euro in contanti.

Per gli investigatori il materiale sequestrato sarebbe compatibile con un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illecita di armi da fuoco.