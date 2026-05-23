Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musica Video News 23 Maggio 2026 07:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Hiv: esperti, “Le terapie long acting migliorano l’aderenza” Video News Digitale, Falcone (FI): “Sovranità tecnologica Ue per difesa, cybersicurezza e competitività” Video News Diritti vittime, Moretti (Pd): “Passo decisivo per tutelare chi denuncia e dopo il processo” Video News Lavoro, Orrù (Cassazione): “Dignità requisito fondamentale” Video News Lavoro, Alessi (OCL): “Persona va messa al centro, obiettivo è formazione” Video News Lavoro, Tango (ANM): “Diritti vanno attuati, non solo proclamati” Video News Lavoro, Cafà (CIFA): “Flessibilità non deve creare precariato” Video News Criminalità, Antoci (M5S): “Minori reclutati dalle mafie: prevenire prima di arresti e condanne” Video News Ia e commercio, Benifei (Pd): “Con Usa e Cina rapporti complessi, servono regole comuni” Video News Lavoro, Cozzoli (Autostrade dello Stato): “90% italiani va a lavoro in macchina” Video News Lavoro, Fiori (INAIL): “Controllo del sonno è prevenzione contro incidenti sul lavoro” Video News Lavoro, Sandei (Almawave): “A Festival del Lavoro presentato nuovo modello per welfare” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 23.2 ° C 24.3 ° 22 ° 54 % 1.3kmh 7 % Sab 28 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Mar 34 ° Mer 34 ° Ultimi articoli Primo Piano Coppia di anziani trovata morta nell’auto ribaltata nel dirupo Politica Più tasse, meno fiducia: la contraddizione del governo che prometteva la rivoluzione fiscale Politica “QVANDO C’ERA LEI”: la campagna di Renzi che trasforma la nostalgia politica in satira virale Economia L’obiettivo della Regione: “Tornare a rendere l’Arno pienamente fruibile” Sport nazionale Sprint Gp Canada, Russell in pole con Mercedes e Ferrari in terza fila SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Hiv: esperti, “Le terapie long acting migliorano l’aderenza” Video News Digitale, Falcone (FI): “Sovranità tecnologica Ue per difesa, cybersicurezza e competitività” Video News Diritti vittime, Moretti (Pd): “Passo decisivo per tutelare chi denuncia e dopo il processo” Video news Video News Hiv: esperti, “Le terapie long acting migliorano l’aderenza” Video News Digitale, Falcone (FI): “Sovranità tecnologica Ue per difesa, cybersicurezza e competitività” Video News Diritti vittime, Moretti (Pd): “Passo decisivo per tutelare chi denuncia e dopo il processo”