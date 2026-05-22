L’obiettivo della Regione: “Tornare a rendere l’Arno pienamente fruibile”

FIRENZE – Tornare a far vivere l’Arno, cercando di sviluppare progetti rivolti anzitutto a renderne pienamente fruibili le sponde. Ed in futuro, seguendo il dibattito che interessa altri corsi d’acqua in Europa, anche balneabile. È la proposta lanciata dal presidente Eugenio Giani che ha partecipato a Pisa ad un evento dal titolo Il batticuore: l’Arno che verrà e il mare, organizzato del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione.

Il presidente ha spiegato che “insieme a Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, abbiamo ribadito il ‘patto per l’Arno’, che rientra nei cosiddetti contratti di fiume, destinati a coinvolgere tutti i soggetti che hanno cuore la tutela dei corsi d’acqua e delle loro sponde”. I Contratti di Fiume in Toscana sono accordi volontari che riuniscono enti pubblici (Regione, Comuni, Consorzi di Bonifica), università e cittadini per tutelare, riqualificare e gestire in modo sostenibile i bacini idrografici. Sono strumenti che mirano a prevenire il rischio idraulico, proteggere gli ecosistemi e valorizzare il territorio

“Ad esempio a Firenze – ha proseguito Giani – sul Lungarno Ferrucci, presso la sede dei Canottieri Comunali, assistiamo ad una situazione di degrado in un’ampia zona che comprende un ex ristorante e quello che una volta era il Lido di Firenze, gli stabilimenti dove negli anni 50 e 60 si poteva nuotare. In una prima fase vorremmo riunire attorno ad un tavolo i soggetti istituzionali, ovvero Regione, Comune, Autorità di Bacino e Consorzio di Bonifica, per poi allargarsi a tutte le associazioni che svolgono attività nel e col fiume per tornare a viverlo e riavvicinarlo ai cittadini. In altre grandi città europee, come Parigi e Londra, s’intensificano confronti e dibattiti per tornare ad una piena fruibilità dei corsi d’acqua, anche dal punto di vista della balneazione. Un obiettivo che potremmo porci anche rispetto all’Arno, partendo anzitutto dal rendere pienamente fruibili le sponde e cercando poi di completare tutti i progetti per la depurazione delle acque”.