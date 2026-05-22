Fiorentina, sipario tra i fischi: l’Atalanta strappa il pari, il pubblico contesta una stagione deludente

FIRENZE – La stagione della Fiorentina si chiude con un pareggio e in un clima di aperta contestazione. L’ultima uscita contro l’Atalanta termina sul punteggio di 1-1, un risultato che non basta a placare il malumore della tifoseria viola, culminato in una pioggia di fischi al termine della gara. Un epilogo che fotografa fedelmente un’annata considerata negativa, in cui la squadra non è riuscita a esprimersi secondo le aspettative, congedandosi dal proprio pubblico in un’atmosfera di profonda delusione.

L’avvio di gara vede la formazione bergamasca prendere immediatamente l’iniziativa. Gli ospiti si rendono pericolosi fin dal primo quarto d’ora, mettendo a dura prova i riflessi dell’estremo difensore viola Oliver Christensen, chiamato agli straordinari sulle insidiose conclusioni dalla distanza di Lazar Samardzic e Yunus Musah. La Fiorentina fatica a imporre il proprio ritmo, ma al 39′ trova il guizzo per sbloccare l’incontro: sugli sviluppi di una rapida ripartenza orchestrata da Marco Brescianini, il pallone giunge a Roberto Piccoli, il quale dall’interno dell’area fa partire un preciso sinistro che si insacca nell’angolino basso, mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-0.

Nella ripresa, il copione tattico si sbilancia ulteriormente a favore dell’Atalanta, che alza il baricentro alla ricerca del pareggio. La pressione nerazzurra si traduce in un vero e proprio assedio, con Mario Pasalic che sfiora ripetutamente la rete di testa e le conclusioni di Davide Zappacosta e Kamaldeen Sulemana che costringono il pacchetto arretrato toscano sulla difensiva. La girandola di sostituzioni non muta l’inerzia del match; i nerazzurri aumentano il potenziale offensivo inserendo forze fresche come Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca, mentre la panchina viola risponde ridisegnando l’assetto con gli ingressi, tra gli altri, di Daniele Rugani e Albert Gudmundsson.

Il forcing costante degli ospiti viene premiato all’82’, seppur in maniera rocambolesca. Una deviazione sfortunata del difensore viola Pietro Comuzzo si trasforma in un autogol che riporta la gara in perfetto equilibrio. Incassata la rete dell’1-1, la Fiorentina tenta un ultimo sussulto d’orgoglio per regalare un’ultima vittoria al proprio pubblico, affidandosi soprattutto agli inserimenti aerei di Giovanni Fabbian, le cui conclusioni vengono però neutralizzate dalla retroguardia bergamasca. Il triplice fischio sancisce la divisione della posta in palio, aprendo spazio alla legittima contestazione della piazza per una stagione avara di soddisfazioni.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Christensen (86′ Lezzerini), Dodô, Rugani (67′ Pongracic), Comuzzo, Gosens (76′ Balbo), Brescianini (67′ Ndour), Fabbian, Mandragora, Gudmundsson (76′ Solomon), Harrison, Brescianini. All. Vanoli.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Scalvini (67′ Djimsiti), Hien, Ahanor, Bellanova (46′ Zappacosta), De Roon (81′ Vavassori), Pašalić, Musah, Samardžić (62′ De Ketelaere), Sulemana (81′ Scamacca), Raspadori. All. Palladino.

RETI: 40′ Piccoli (F), 82′ Autogol Comuzzo (A).

NOTE: Ammoniti: Sulemana (A), Ahanor (A).