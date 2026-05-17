Pisa spuntato e rassegnato, il congedo casalingo è un incubo: 0-3 Napoli e contestazione del pubblico

PISA – L’ultima apparizione casalinga stagionale si chiude con l’ennesimo epilogo amaro per il Pisa. Davanti al proprio pubblico, la formazione nerazzurra, già matematicamente retrocessa in Serie B e bersaglio della dura contestazione della tifoseria, cede per 0-3 al Napoli. Un successo di fondamentale importanza per la compagine partenopea, che grazie a questi tre punti conquista la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, archiviando la pratica con un primo tempo di grande autorevolezza e arrotondando il punteggio nelle battute conclusive.
Dopo una primissima fase di studio caratterizzata da ritmi piuttosto blandi, gli ospiti prendono progressivamente in mano il pallino del gioco. All’8′, Spinazzola innesca Elmas, la cui conclusione viene deviata in calcio d’angolo. La spinta offensiva del Napoli si intensifica: al 15′, un velo di Hojlund su cross di Alisson Santos non trova pronto all’appuntamento Di Lorenzo, arrivato con un attimo di ritardo, mentre due minuti più tardi è lo stesso Santos a testare la presa di Semper. Il forcing campano si concretizza al 21′, quando un’azione travolgente avviata da Lobotka viene rifinita da un tocco di prima intenzione di Hojlund per l’inserimento di McTominay, implacabile nel firmare la rete dello 0-1. Passano appena cinque minuti e gli azzurri raddoppiano: sugli sviluppi di un corner conquistato da un tiro dalla distanza deviato di Santos, Elmas pennella un traversone perfetto per lo stacco aereo di Rrahmani, che insacca il 2-0.
Sotto di due reti, il Pisa prova a scuotersi in chiusura di frazione. Al 37′, un tentativo dalla distanza di Stojilkovic termina altissimo, mentre sul ribaltamento di fronte è Semper a esaltarsi disinnescando un’ottima occasione sui piedi di Elmas. Proprio negli istanti finali del primo tempo, i padroni di casa sprecano una clamorosa opportunità per riaprire l’incontro: Moreo serve un pallone invitante a Stojilkovic che, presentatosi completamente libero a tu per tu con Meret, gli calcia addosso facilitando l’intervento dell’estremo difensore.
L’intraprendenza toscana si manifesta anche in avvio di ripresa, con Moreo che al 49′ impegna severamente Meret, bravo a rifugiarsi in calcio d’angolo. Superata questa fiammata d’orgoglio dei padroni di casa, la partita entra in una prolungata fase di flessione. Il Napoli opta per una totale gestione del possesso e delle energie, amministrando il doppio vantaggio senza particolari affanni. Dopo un colpo di testa a lato di McTominay al 69′ su imbeccata di De Bruyne, il sipario sul match cala definitivamente in pieno recupero, quando Hojlund trova la via della rete per il definitivo 0-3. Un risultato che certifica il traguardo europeo dei partenopei e chiude tristemente l’annata interna dei nerazzurri.
Il tabellino
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (70’ Toure), Caracciolo, Canestrelli; Leris (70’ Cuadrado), Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro (81’ Piccinini), Angori; Moreo (70’ Vural), Stojilkovic (60’ Meister). All. Hiljemark.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno (59’ Olivera); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola (79’ Gutierrez); Elmas (59’ De Bruyne), Alisson Santos (79’ Vergara); Hojlund. All. Conte.
RETI: 21’ McTominay (N), 26’ Rrahmani (N), 91’ Hojlund (N).
NOTE: Ammoniti: Elmas (N), Calabresi (P), Alisson Santos (N).